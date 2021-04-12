文化美食論壇 東西名廚4／16讓全球看見台灣
記者張志康/綜合報導
2021-04-12 18:59:41
看見台灣基金會受文化部邀請，將於4月16日舉辦「精緻文化美食論壇」，論壇除邀請美食界奧斯卡「世界50大最佳餐廳」及西班牙廚藝盛會 Madrid Fusión之兩大集團總裁，分享在地精緻美食全球化演說外，更有多名東西方名廚聚焦台灣文化美食產業轉型，透過台灣在地食材，製作星級精緻料理。
看見台灣基金會表示，這次論壇為了打開全球視野，論壇特別邀請《William Reed》總裁（主辦世界50最佳餐廳The World’s 50 Best Restaurants）查爾斯．瑞德（Charles Reed）分享「精緻文化美食對全球之影響力」，以世界50最佳餐廳行銷全球的觀點，翻轉台灣文化美食的視野，激發產業創新，未來提升台灣能見度。
如何實踐在地行銷方面，基金會邀請《Vocento Gastronomía》總裁（主辦馬德里美食高峰會Madrid Fusión）班傑明．拉納．維拉斯可（Benjamín Lana Velasco），以「從在地到享譽全球的巴斯克經驗」分享西班牙巴斯克地區，如何能成為米其林星星數最密集的地區，成功吸引全球「星迷」的秘訣。
兩位主講人都將透過線上直播，與論壇美食評論家高琹雯及參與貴賓，期望一場前所未有的精緻文化美食跨際論壇互動，讓世界級美食巨擘認識到優雅、與眾不同的台灣，並發掘出未來台灣精緻美食更多的可能性。
另外，基金會也邀請西班牙巴斯克主廚艾內克．阿特（Eneko Atxa） （世界50最佳餐廳排名第14位），與深耕台灣的MUME主廚林泉（亞洲50最佳餐廳排名第7位），祥雲龍吟主廚稗田良平（亞洲50最佳餐廳排名第31位），以「從地方孕育而生的精湛廚藝」為題，透過同步直播，各自運用對方的在地特色食材，發揮精湛廚藝，從設計、說菜、演菜、饗宴等方式，將傳統美食變身時代新風貌，讓現場貴賓感受台灣美食的文化特色與優美動人。
看見台灣基金會指出，本次論壇以文化美食為核心，藉由體驗模式，將「精緻服務」推向全球的重要活動，並獲得米屋、 台畜、華碩、友達永續基金會、愛實境、元豐眾泰、櫻花、溫世仁文教基金會、臺鹽公司等認同基金會理念之企業與機構共同參與，齊心讓世界看見台灣精緻美好的一面。