共機擾台架數創新高　學者：模擬攻擊美國航艦

（中央社記者游凱翔台北12日電）25架共機12日侵擾台灣西南ADIZ，架數創新高。戰略學者揭仲、蘇紫雲分析，由於美國航艦羅斯福號於菲律賓呂宋島北部，推測共軍此次模擬打擊美航艦，但未見lL-78加油機、Su-30，仍未具備遠程打擊能力。





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國務卿布林肯（Antony Blinken）關切中國對台的進逼行為，但共軍侵擾未因此停歇。空軍晚上發布共機動態，25架共機（2架運8反潛機、1架空警500預警機、4架殲10、14架殲16、4架轟6K）侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），不僅是4月3日起連10天擾台，也是自國防部開始公布動態以來架數最多一次。





中華戰略前瞻協會研究員揭仲分析，實戰化的體系、實戰化的訓練，一直都是共軍目前訓練的重點，既然巴士海峽對共軍來說是重要的戰略通道（可通往菲律賓海峽藉由核潛艦對美國直接發動攻擊），自然共軍在台灣西南海域、巴士海峽的演訓頻率就會增加。





揭仲分析，此次共軍擾台的是遠征打擊機群，顯然空警500是擔任空中戰管，讓戰機可保護轟炸機、由轟炸機攻擊目標，但重點是，這次機群中仍未看見lL-78空中加油機及Su-30戰鬥機，因此中共仍未具備長程護航的打擊能力，只能侷限在巴士海峽附近。





揭仲分析指出，若無lL-78替Su-30執行空中加油，穿出第一島鏈的中共轟炸機、電戰機及預警機群，就沒有戰鬥機的長距離護航，實戰效益將大打折扣，這次的架數雖然多，但組合並沒有太大差異，因此數量多寡不是重點，重點在於機種的組合。





揭仲也說，根據公開資訊，美國航空母艦羅斯福號目前已在菲律賓的呂宋島北部，也不排除共軍利用此次機會模擬攻擊美國航艦。





國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲表示，此次的擾台與昨天美軍公布軍艦的艦長「翹腳」監控共軍航空母艦遼寧號無關，因為這是美軍的文化，過往也曾出現類似的作風。





蘇紫雲指出，昨天055型飛彈驅逐艦南昌號（舷號101）、052D型飛彈驅逐艦脫離遼寧號作戰群，自台灣海峽北上，推測可能是與今天的25架共機進行海空訓練，但共軍的航艦戰鬥群迄今仍無法真的遠離海岸獨立作戰，加上缺乏預警機，顯現目前共軍的海軍僅具備沿海地區投射能力的「綠水海軍」（Littoral_zone），而非能拓展到遠洋地區、具備遠征行作戰能力的「藍水海軍」（Blue-water navy）。





蘇紫雲提到，殲16能掛載15噸的彈藥，相當於約6至8枚的反艦飛彈，主要針對水面艦而來；空警500則彌補航艦戰鬥群對空監視能力的不足，因此顯現目前共軍航艦作戰群仍然需要岸上的戰機協同作戰，推測此次擾台是針對美軍航艦打擊群而來。（編輯：蘇龍麒）1100412



