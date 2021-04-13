巴西疫情告急　請求聯合國提前交付疫苗

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3月底，巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）表示，聯邦政府預定4月提供全國免疫計畫約5000萬劑疫苗，現在將減半。
鑒於巴西疫情嚴峻，巴奇哥與里拉請求古特瑞斯，將巴西列為Covax的優先國，提前交付巴西的配額（4200萬劑疫苗）。到目前為止，巴西只接獲Covax提供約100萬劑疫苗。
目前巴西只有兩種疫苗，一種是隸屬聖保羅州衛生廳的布坦坦研究所（Instituto Butantan）與中國北京科興藥廠（Sinovac）合作研發的CoronaVac，另一種是阿斯特捷利康的AZ疫苗；其中9成使用CoronaVac。
巴西政府為加快疫苗接種速度，今年3月開始與其他國際藥廠洽商購買疫苗，但礙於全球疫苗供應短缺，沒有突破性進展。
自今年1月17日以來，巴西已有2384萬7792人接受第1劑疫苗接種，佔巴西人口11.26%；739萬1544人接受第2劑疫苗，佔總人口3.49%。
世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adahnon）關切全世界的2019冠狀病毒疾病病例和死亡呈指數級成長。他今天說，「儘管病例增加，部分國家仍繼續允許派對和群聚；2019冠狀病毒疾病不是簡單的感冒。」
去年，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）曾說過，「2019冠狀病毒疾病只是一場小感冒」後，這句話在全世界廣為流傳，並受到許多衛生高層批評。
世界衛生組織流行病學家范科霍芙（Maria vanKerkhove）指出，2019冠狀病毒疾病大流行正處於一個臨界點，儘管全世界已注射超過7.8億劑疫苗，感染仍呈指數級成長。
世衛組織亦警告巴西，單靠疫苗不足以遏制新型冠狀病毒，維持個人和集體衛生防疫措施至關重要，「保持社交距離、戴口罩、消毒手、環境通風、檢測、隔離和追蹤接觸者等，這一切都可以幫助遏阻新的感染和拯救生命。」
過去24小時巴西有1738人染疫死亡，新增3萬8866例確診；自大流行以來，總計35萬5031人死亡，1352萬1409人確診。目前巴西是全球染疫死亡人數第2高國家，僅次於美國；確診人數第3高，僅低於美國和印度。（編輯：韋樞）1100413