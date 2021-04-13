NBA／死也不會加入公牛 Miller：喬丹打來我會拒絕他
記者黃建霖/綜合報導
2021-04-13 08:31:34
去年《最後之舞》的紀錄片風靡全球，讓人再次欣賞到Michael Jordan和他的時代的籃球，近期《ESPN》討論到一個有趣的事：如果Reggie Miller當年加入芝加哥公牛那會如何呢，對此「大嘴」激烈的表示：「絕不！」
Miller是Stephen Curry橫空出世之前NBA最偉大的射手，本來《ESPN》的話題圍繞在討論論後者，但之後卻有人拋出一個問題，那就是Miller如果像當今NBA風氣一樣去報團加入Jordan，將可以取得怎麼樣的功業呢？
「不，如果Jordan打電話給我要我去公牛，我會和他說：『去你的！』。」Miller堅定的回答道，「我從來沒有哪個時候接近要轉隊，或是考慮要去其他球隊——像是尼克之類的，我和公牛的對抗已經寫下了很棒的故事了，對吧？我不能去投靠他們。」
在1990年代末期，印第安那溜馬崛起並且成為公牛的最主要的對手之一，兩支球隊最令人難忘的一次對決在1998年東區決賽，公牛在大戰了7場比賽後擊敗了溜馬，最終拿下總冠軍。
Miller生涯場均18.2分、3助攻、3籃板，生涯5次獲選全明星賽，2004-05賽季他和衛冕軍活塞在系列賽大戰6場，最終落敗也結束了職業生涯，第6戰告別時刻，連對手都主動喊暫停予以致意。退役之後，他毫無爭議的進入名人堂。