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CNBLUE鄭容和華語歌壇出道　邀到2位大咖合作出輯

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-04-13 14:33:08

▲鄭容和宣布華語歌壇出道。（圖／華納）
▲鄭容和宣布華語歌壇出道。（圖／華納）
南韓樂團CNBLUE隊長鄭容和今（13日）宣布進軍華語歌壇，以《和.唱 STAY IN TOUCH》為名，新EP挑戰全中文演唱，邀請全球各路音樂人合作，展現不同以往的音樂。除了出輯，鄭容和同步回歸戲劇圈，與張娜拉的新戲《大發不動產》也將於明晚開播。 

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▲鄭容和找來林俊傑（左）跟R3HAB（右）共譜EDM主流潮歌。（圖／華納）
▲鄭容和找來林俊傑（左）跟R3HAB（右）共譜EDM主流潮歌。（圖／華納）
鄭容和從姓名中的「和」發想，推出首張華語EP《和.唱 STAY IN TOUCH》，總計收錄四首華語歌曲，首波《CHECKMATE（R3HAB REMIX）》邀請「全球百大DJ」R3HAB、林俊傑等共譜EDM主流潮歌。而取名「和.唱」也寓意音樂合作，除了R3HAB、林俊傑，日後還有華語及西洋樂壇音樂人共襄盛舉。 

其實鄭容和很積極發展華語市場，不但曾以CNBLUE的名義，演唱中文版的《Cinderella》作為大陸電影《壞蛋必須死》主題曲，甚至還與謝霆鋒、葛優等大咖同台飆戲，演出電影《鋒味江湖之決戰食神》。 

對於首次中文EP的挑戰，他坦言：「沒料到會這麼難！」透露以往在錄音時不會特別吃力，但這次確實是一大挑戰。鄭容和也樂在其中，表示將來會再為華語粉絲帶來更多驚喜。《和.唱 STAY IN TOUCH》將於鄭容和生日6月22日全球同步推出。 

此外，鄭容和與張娜拉的新戲《大發不動產》將於明晚首播，這也是鄭容和睽違4年回歸小螢幕，他劇中是個不相信有鬼魂，卻利用鬼魂來賺錢的騙子。無論在什麼情況下，都能憑藉出色觀察力和邏輯，快速推理出前因後果、做後續預測，是位出色的詐騙犯。該劇4月15日起，每周四、五在愛奇藝國際站、LINE TV播出，並於中華電信MOD戲劇199專區同步上架，5月2日起，每周六、日晚間8點半在龍華偶像台MOD353電視首播。

▲鄭容和（左）與張娜拉的新戲《大發不動產》將開播。（圖／龍華電視）
▲鄭容和（左）與張娜拉的新戲《大發不動產》將開播。（圖／龍華電視）
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