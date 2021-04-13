考選部：國考APP擬增電子支付功能　可繳報名費

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考選部指出，民眾只要下載APP即可查看考選部全球資訊網考試公告、最新消息、國考英文每日一題、考畢試題等各項國家考試的動態訊息；若已經報名國家考試者，只要登入APP更可進一步使用個人查詢、免持單超商繳款、考試提醒、推播紀錄、照片上傳等個人化服務功能。
透過這款手機應用軟體，考選部強調，民眾可以查看已報名資訊與報名審核狀況，應考人亦可透過APP查詢考試通知書與成績通知。同時也可以提供各項考試報名之剩餘天數提醒服務，與提示個人化考試期間及榜示日之倒數天數。此外，APP主動推播收件、補件、催費等通知至應考人行動裝置。若應考人忘記網路報名資訊系統密碼，APP提供臨時性密碼，於5分鐘效期內可至該系統登入。
考選部表示，國家考試APP每年都通過資安檢測，提供iOS、Android兩種版本讓民眾可以安全下載，自上線起至本(110)年3月下載人數已經超過28萬人，登入會員人數近20萬人，並持續增加中。
考選部進一步表示，APP的推播功能可以達到提醒目的，使用者給予高度肯定。考選部目前更進一步規劃在APP提供台灣Pay的電子支付繳納報名費，並研議使用手機上傳補件應考資格文件，以加值提供更快速及便捷的優質服務。