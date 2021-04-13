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東京奧運倒數100天　蔡英文赴國訓為選手加油

記者鍾東穎/高雄報導

2021-04-13 17:12:04｜2021-04-13 17:12:39

▲2020東京奧運因新冠肺炎延期至今年舉行，明日將正式邁入倒數100天，總統蔡英文今(13)日前往國訓中心為選手勉勵。（圖／鍾東穎攝 ,2021.04.13）
▲2020東京奧運因新冠肺炎延期至今年舉行，明日將正式邁入倒數100天，總統蔡英文今(13)日前往國訓中心為選手勉勵。（圖／鍾東穎攝 ,2021.04.13）
2020東京奧運因新冠肺炎延期至今年舉行，明日將正式邁入倒數100天，總統蔡英文今(13)日前往國訓中心為選手勉勵，「我要代表政府感謝辛苦的選手還有教練，謝謝你們用最大的鬥志鼓舞所有台灣人。」。

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為備戰東奧各參賽選手和教練已於3月1日起在國訓中心進行總集訓，明天邁入倒數100天，喊出「為你讚，為你戰」口號，號召全民加入「神隊友」行列，為選手們加油。  

蔡英文今天赴高雄國訓中心為選手加油打氣，，「距離東京奧運只剩100天的時間，期待不只是台灣守住疫情，全世界也能克服挑戰，讓奧運可以舉辦，在倒數100天的關鍵時刻，我們來到國訓中心，最重要的就是讓我們的備戰選手、教練加油。」

蔡英文也提到世界球后戴資穎先前在泰國賽奪冠，舉重女神郭婞淳近日前往烏茲別克爭取奧運資格，「我要代表政府感謝辛苦的選手還有教練，謝謝你們用最大的鬥志鼓舞所有台灣人，穿上國家隊的制服，是重大的責任，因為這樣，政府要給大家最大的支持。」

最後蔡英文表示，「倒數衝刺階段，保護選手是第一優先，面對疫情，團隊成員接種疫苗，篩檢防護部分也要細心嚴謹，務必守護大家的健康，疫情影響下國際賽事非常不容易，但付出一定會有甜美果實，希望大家繼續投入訓練，做好充足準備，倒數階段我一定挺大家到底，相信國人一定也會位選手們比一個大大的讚。」

 

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