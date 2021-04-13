東奧倒數100天 戴資穎：今年對選手來說非常不容易
記者鍾東穎/高雄報導
2021-04-13 17:28:24｜2021-04-13 18:42:25
國訓中心今(13)日舉行「2020東京奧運倒數100天」宣誓活動，總統蔡英文親赴高雄與會，3位東奧點奪牌選手李智凱、戴資穎、鄭兆村代表上台訪談，小戴坦言這一年對選手來說「非常不容易」。
體操好手「鞍馬王子」李智凱表示，「真的備戰很久，也很期待回到奧運場上，希望帶著大家的期望跟力量，在場上發光發熱。」
羽球世界球后戴資穎，「東京奧運因為疫情延期了1年的時間，現在到了倒數100天，覺得今年隊選手來說非常不容易，因為沒辦法像以往一樣可以一直出去參賽，維持比賽的狀況。」
「在這100天，相信應該有很多選手都沒有比賽，要直接準備奧運，這樣的情況會非常不容易調整狀況，但相信大家一定會做好最充足的準備、全力以赴，希望大家都可以拿到最好的成績。」小戴預祝台下各位選手一同站上頒獎台。
田徑名將「黃金右臂」鄭兆村晉升奶爸，人生角色轉換，希望藉由家人力量一起努力，「比賽中需種種因素搭配，天時地利人和，然後這次我小孩的來臨，希望藉由家人的力量支持，讓我在比賽中更有力量。」