NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

東奧倒數100天　戴資穎：今年對選手來說非常不容易

記者鍾東穎/高雄報導

2021-04-13 17:28:24｜2021-04-13 18:42:25

戴資穎在世界羽聯年終賽奪冠
▲國訓中心今(13)日舉行「2020東京奧運倒數100天」宣誓活動，總統蔡英文親赴高雄與會，3位東奧點奪牌選手李智凱、戴資穎、鄭兆村代表上台訪談，小戴坦言這一年對選手來說「非常不容易」。（圖／取自BWF官網）
國訓中心今(13)日舉行「2020東京奧運倒數100天」宣誓活動，總統蔡英文親赴高雄與會，3位東奧點奪牌選手李智凱、戴資穎、鄭兆村代表上台訪談，小戴坦言這一年對選手來說「非常不容易」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
體操好手「鞍馬王子」李智凱表示，「真的備戰很久，也很期待回到奧運場上，希望帶著大家的期望跟力量，在場上發光發熱。」

羽球世界球后戴資穎，「東京奧運因為疫情延期了1年的時間，現在到了倒數100天，覺得今年隊選手來說非常不容易，因為沒辦法像以往一樣可以一直出去參賽，維持比賽的狀況。」

「在這100天，相信應該有很多選手都沒有比賽，要直接準備奧運，這樣的情況會非常不容易調整狀況，但相信大家一定會做好最充足的準備、全力以赴，希望大家都可以拿到最好的成績。」小戴預祝台下各位選手一同站上頒獎台。

田徑名將「黃金右臂」鄭兆村晉升奶爸，人生角色轉換，希望藉由家人力量一起努力，「比賽中需種種因素搭配，天時地利人和，然後這次我小孩的來臨，希望藉由家人的力量支持，讓我在比賽中更有力量。」

▲國訓中心今(13)日舉行「2020東京奧運倒數100天」宣誓活動，總統蔡英文親赴高雄與會，3位東奧點奪牌選手李智凱、戴資穎、鄭兆村代表上台訪談，小戴坦言這一年對選手來說「非常不容易」。
▲國訓中心今(13)日舉行「2020東京奧運倒數100天」宣誓活動，總統蔡英文親赴高雄與會，3位東奧點奪牌選手李智凱、戴資穎、鄭兆村代表上台訪談，小戴坦言這一年對選手來說「非常不容易」。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答
你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答
你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答

PK擂台

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
13.45%86.55%
2021-04-12-2021-04-18

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
93.17%6.83%
2021-04-07-2021-04-13
即時
推薦閱讀