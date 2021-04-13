公督盟立委評鑑　這些人丟內臟、鳴汽笛、踢人被扣分

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有趣的是，根據公督盟的評鑑標準，脫序行為也被列為扣分項目。去年國民黨立委為杯葛行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告，在立法院內丟擲豬皮與內臟，朝野更爆發推擠衝突，陳以信、王美惠、郭國文、吳怡玎、廖婉汝因丟擲內臟被扣1.5分，國民黨立委林為洲、鄭麗文、翁重鈞、溫玉霞、呂玉玲倒內臟及賴士葆、鄭天財潑水被扣0.5分。
公督盟也認為，使用汽笛及哨子音，破壞議事進行，違反議事規則，因此使用汽笛者包括國民黨立委陳以信、賴士葆、陳雪生、李貴敏、徐志榮、林奕華各被扣0.5分，使用哨子的國民黨立委孔文吉、楊瓊瓔、費鴻泰、吳斯懷、李德維、林德福、鄭正鈐、謝衣鳳、張育美、林思銘各扣被0.5分。
至於國民黨立委鄭正鈐、民進黨立委郭國文、洪申翰、吳秉叡、基進黨立委陳柏惟推人、國民黨立委林為洲架脖子及鄭天財踢人，公督盟認為有違理性辯論的民主審議原則，更無助於會議進行，因此上述委員都被扣0.5分。
此外，去年11月5日，國民黨立委鄭天財為質詢退輔會主委馮世寬，兩人拍桌互槓，鄭天財回座突然拿起咖啡丟向馮，但沒打中，殃及退輔會副主委呂嘉凱，公督盟認為，肢體衝突事件發生有違理性辯論的民主審議原則，扣鄭天財1.5分。
去年12月8日立院就萊豬進口議題進行朝野協商，但過程不順利，國民黨團抗議昨日的經濟委員會聯席排審中，主委剝奪國民黨立委的發言時間；民進黨立委莊瑞雄批國民黨的說法根本就「白賊」，引發國民黨團強烈反彈，黨團總召林為洲將桌上的水杯推倒在地，怒轟民進黨「鴨霸」，立委鄭麗文更將咖啡杯扔向對桌。
公督盟指出，鄭麗文因朝與會人員丟擲咖啡，被扣1.5分；林為洲破壞麥克風公物，被扣0.5分。依照過去公督盟原則，強烈要求破壞公物者應負擔維修費用。