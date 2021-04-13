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衛福部彰化醫院乳房外科醫師李忠懷表示，原位癌很難靠觸診發現，在乳房攝影或乳房超音波也不一定看得出來，大部分要病理切片才能診斷，但前述3項檢查仍是乳癌篩檢最重要的方式，還是能達到早期發現的功效。
先天性乳頭凹陷 乳癌發生率與一般人相同
李忠懷指出，正常乳頭含有緻密的膠原纖維和一層薄薄的肌肉，乳頭平均高度為0.9 cm，乳頭凹陷（或稱乳頭內縮）指的是乳頭往內凹，側面看不到凸出的乳頭，可能單側或雙側發生，又分成先天及後天，先天性乳頭凹陷在19至26歲女性中約占3％，通常是雙側凹陷，發生乳癌的機率和一般人一樣。
後天乳頭凹陷迅速發生 惡性腫瘤機率高
至於後天的乳頭凹陷，李忠懷說，有可能是乳腺炎、乳管擴張或手術等原因，也可能是良性或惡性腫瘤引起，良性的乳頭凹陷通常是一個漸進的過程，持續了數年，當乳頭凹陷迅速發生時，惡性腫瘤的可能就比較高，尤其是單側乳頭凹陷的可能性更高。
乳房出現可疑症狀 應立即就醫檢查
李忠懷強調，除了乳頭凹陷可能是乳癌的一個危險警訊，包括乳頭出現分泌物、乳暈顏色變化、乳房外型改變、乳房皮膚紅腫或潰爛等，也是危險警訊，需要進一步檢查，釐清是否為腫瘤作祟。此外，婦女若出現乳頭凹陷，有任何可疑的異常都應進行切片檢查，若沒有異常證據，最好是每年定期追蹤。
資料來源：健康醫療網 乳頭凹陷別以為正常！ 小心是「乳癌」作祟
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