25日出發東奧前最後一站 文姿云霸氣喊：要去就要奪金
記者鍾東穎/高雄報導
2021-04-13 16:57:22
國訓中心今(13)日舉行「2020東京奧運倒數100天」宣誓活動，總統蔡英文親赴高雄與會，空手道「小清新」文姿云4月25日啟程前往葡萄牙參加奧運最後一戰，文姿云相當有望靠排名取得奧運門票，但仍要全力出擊，「既然要去就要拿金牌」。
空手道每個量級排名前2能直接取得奧運門票，文姿云排在女子55公斤級世界第2，於安全名單內，不過5月有其他奧運積分賽，為了確保排名不被超越，將前往葡萄牙參加30日登場的空手道超級聯賽里斯本站。
即便相當有望藉著世界排名拿到東奧入場券，文姿云霸氣直呼，「既然要去就要拿金牌。」也相當期待，「我的期待可能會蠻多的，因為畢竟是(奧運前)最後一場，會想把自己表現很好，想到會有一點興奮。」
文姿云日前接種新冠肺炎疫苗，她透露僅有肌肉痠痛，休息一天就繼續訓練，並無發燒等嚴重不適狀況。
世界空手道聯盟（WKF）原已宣布文姿云取得參賽門票，卻在1個多月後撤回公告，文姿云坦言當時心情受影響，不過現在已調適好，面對倒數100天，「有一點不真實」也想起去年在國訓中心為東奧祈福的活動，「會覺得哇時間過得很快。」