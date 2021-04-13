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桌球／改善溝通狀況　鄭林配提升默契衝上混雙世界第一

記者黃建霖/高雄報導

2021-04-13 17:11:27｜2021-04-13 17:13:40

我國混雙搭檔林昀儒／鄭怡靜。
▲我國混雙搭檔林昀儒／鄭怡靜。（圖／黃建霖攝）
靠著在WTT連兩戰奪冠，衝上混雙世界第一的我國桌球搭檔林昀儒/鄭怡靜，今(13)日參加國訓中心舉辦的「2020東京奥運倒數100天」宣誓活動，談及這一段時間的進步與改變，學姊鄭怡靜認為主要是溝通上做得更好了。

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去年受疫情影響，幾乎整年沒有國際賽，但在11月重啟之後，林昀儒/鄭怡靜的搭配進步神速，在今年2月在開打的卡達賽事連兩戰奪冠，表現搶眼。

談到和林昀儒的搭配，鄭怡靜認為在WTT卡達站的那段時間，前者明顯更有殺傷力，肌力和力量也提升一個檔次，對於組合來說當然是利多；而默契上，兩人則是溝通變得更多，「就真的是會你一句、我一句溝通，不像之前可能會不好意思說。」

鄭怡靜笑說兩人年紀有差，因此之前都有點太客氣，「他也小，可能不好意思和我說；而女生在混雙也是輔助為主，只能盡量多製造一些機會讓他攻擊。之前打完比賽，有時候可能彼此會生悶氣，沒有直接說出來。」但現在隨著搭配場次越來越多，兩人變得「有話直說」，有什麼不滿也會直接和面對面和對方講。

至於是從什麼時候開始改善？鄭怡靜透露是由她扮演學姊角色、先開頭改善溝通，「現在他也會直接告訴我做不好的地方、應該要怎麼做。」

奧運倒數一百天，鄭怡靜表示其實準備上就是和之前差不多，通常這時候不會再打國際賽，而是主要在國訓中心進行訓練，自己和團隊多少也了解各國選手的優缺點，從這方面去做加強。

而除了混雙，也想拚單打的林昀儒，則是認為自己近期的單打成績只有勉強「及格」。生涯只打過亞運一項國際混合賽事，面對東京奧運，他把目標擺在心裡，單打給自己設定不要一輪遊，而混雙就是聽學姊的。

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