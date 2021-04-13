特企／大華建設前進A7　打造首購公園宅

大華建設前進A7 為首購族量身打造

近年來，A7重劃區成為首購熱區，各大建商紛紛進駐開發，創立已有一甲子歷史的北市上市品牌建商大華建設（2530），瞄準首購族居住需求，2021年首次前進A7重劃區，以滯洪公園預定地首排近千坪優質基地，產品規劃上以首購及剛性需求住宅為主，力求打造最舒適宜居的幸福首購宅。





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A7生活特區 大華新案備受矚目

A7重劃區樂善國小周邊，因公園、校園環布，而成為區域首屈一指的生活特區，擁宜居生活氛圍、濃厚人文教育風氣，吸引許多真正懂得享受生活的買房民眾在此買房置產，北市老牌建商大華建設（2530）順應趨勢，選在樂善國小旁近千坪建築基地，1600坪滯洪公園預定地首排，打造最適合年輕首購、首換家庭的2-4房優質產品，由於這是大華建設首次走入A7推出首購型產品，因此獲得極大迴響與詢問熱度。





三大優勢加持 滿足新世代理想生活

回應客戶殷切期盼，大華建設加速邁進A7，選於4月中隆重舉辦開工典禮，宣示對於本案的用心與重視，更希望把更優質的居住生活品質，講究合宜空間尺度、實用格局規劃、貼心收納建材等，創造健康舒適的家居生活，全方位滿足年輕世代對於理想生活的期待，用上市建商品牌口碑、滯洪公園首排優質地段、豐富建築規劃經驗等三大優勢加持，在未來開案後，本案必然成為區域最具指標性代表個案，若您也正考慮在A7重劃區與周邊買房置產，請密切大華建設A7相關推案訊息，相信您也會一起愛上。



