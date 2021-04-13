NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

特企／大華建設前進A7　打造首購公園宅

本報訊

2021-04-13 17:25:04

▲大華建設加速邁進A7，選於4月中隆重舉辦開工典禮。（圖／資料照片）
▲大華建設加速邁進A7，選於4月中隆重舉辦開工典禮。（圖／資料照片）

大華建設前進A7 為首購族量身打造
近年來，A7重劃區成為首購熱區，各大建商紛紛進駐開發，創立已有一甲子歷史的北市上市品牌建商大華建設（2530），瞄準首購族居住需求，2021年首次前進A7重劃區，以滯洪公園預定地首排近千坪優質基地，產品規劃上以首購及剛性需求住宅為主，力求打造最舒適宜居的幸福首購宅。

我是廣告 請繼續往下閱讀

A7生活特區 大華新案備受矚目
A7重劃區樂善國小周邊，因公園、校園環布，而成為區域首屈一指的生活特區，擁宜居生活氛圍、濃厚人文教育風氣，吸引許多真正懂得享受生活的買房民眾在此買房置產，北市老牌建商大華建設（2530）順應趨勢，選在樂善國小旁近千坪建築基地，1600坪滯洪公園預定地首排，打造最適合年輕首購、首換家庭的2-4房優質產品，由於這是大華建設首次走入A7推出首購型產品，因此獲得極大迴響與詢問熱度。

三大優勢加持 滿足新世代理想生活
回應客戶殷切期盼，大華建設加速邁進A7，選於4月中隆重舉辦開工典禮，宣示對於本案的用心與重視，更希望把更優質的居住生活品質，講究合宜空間尺度、實用格局規劃、貼心收納建材等，創造健康舒適的家居生活，全方位滿足年輕世代對於理想生活的期待，用上市建商品牌口碑、滯洪公園首排優質地段、豐富建築規劃經驗等三大優勢加持，在未來開案後，本案必然成為區域最具指標性代表個案，若您也正考慮在A7重劃區與周邊買房置產，請密切大華建設A7相關推案訊息，相信您也會一起愛上。



基地地址：樂學二路˙樂學三路口
房型規劃：2-4房
樓層規劃：15F/B4
大華建設官網：http://www.delpha.com.tw/
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答
你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答
下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答

PK擂台

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
13.45%86.55%
2021-04-12-2021-04-18

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
93.17%6.83%
2021-04-07-2021-04-13
即時
推薦閱讀