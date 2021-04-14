股市小白／投資社人數大爆滿　大學生該玩股還是學技能？

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台股表現強勁讓越來越多人願意投入股市，20至30歲的年輕族群證券戶開戶人數相較5年前大幅增長超過11%，人數達123萬人，顯見越來越多年輕人期待透過投資賺外快。《NOWnews今日新聞》實際走訪台灣大學證券研究社，距離社課開始前還有半小時，教室門口就已經大排長龍，許多學生對股票市場躍躍欲試。
大教室裡座位近乎全滿，有的學生甚至晚餐都還來不及吃，眼睛緊盯著講師，手裡敲著鍵盤，就是希望能習得投資之道，第一次來參與社課的陳同學表示，她認為這是現代青年應該必備的技能，加上台股一片看好，因此才決定藉由這樣的課程了解投資，自己對金融商品也躍躍欲試。
社長許竣翔也提到，受到台股一片看好的影響，這一屆的社員和往年相比翻倍成長，上學期光一堂社課就高達300人參加。對於出來乍到的投資新手，許竣翔建議，股市新手使用的投資工具都是現股，只買股票且不要做空，因為損失可控，不會有槓桿的風險，也不會有開槓桿所需要支付的利率，「一律會希望從購買現股開始，如果資本額不高就從購買零股開始。」
那麼，證券研究社都在研究些什麼？台大證券研究社的規劃是以一學年為主，上半學期以介紹完整的股市系統為主，「但股票投資是沒有標準答案的，每個人都可以用不同的方式投資。」所以課程的目的在介紹投資方式和工具介紹，能有更多元的選擇。
投資的另一種選擇 人力銀行揭職場不敗3技能
年輕人一窩蜂投入股市，但是資金從哪裡來？台灣低薪已成現況，王品集團創辦人戴勝益幾年前就曾說過：「月薪低於5萬元不要存錢！」他認為年輕人應該要投資自己，而非節約儲蓄，當時這番言論引發軒然大波，時至今日，104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄，依舊將這句話送給年輕人。
鍾文雄提到，如果薪資不到一定的水準，當務之急應該投資自我，而有3個能力是永遠不敗的。第一個就是語文能力，良好的英文能力已是進入外商的基本門檻，進軍東北亞必備的日、韓文，配合新南向的越語、泰文等都是可以優先考慮的語言。
第二個是資訊科技的應用能力。「不是說一定要會寫程式。」鍾文雄表示，程式設計的邏輯概念，現今被廣泛運用的Python或是R語言的應用等都是必要的，就人資管理的觀察來看，未來「人機協作」是未來資訊時代不可被取代的能力。
第三個是跨領域的彈性，這不只局限在多學習不同的專業，而是鼓勵青年抱持不斷學習的彈性，特別是公司內部不同部門的輪調和學習不同職務的專業。鍾文雄指出，根據調查顯示，高達65%以上的公司高管都有內部輪調的經歷，在薪資和職務晉升成長上也更為顯著，這樣的跨領域學習也是青年應考量的自我投資能力。
到底年輕人的資本要放在哪？恐怕沒有正確答案。是要學習金融系統的生財之道？或是習得快速變遷的社會環境下的必備技能？在資源有限的情況下，必須面臨取捨，且必須不斷學習新事物，抱持吸收新知的彈性，都是投資股市和投資自我能力需要抱持的態度。