騎286km台北衝合歡山！男熱血外送手搖飲 理由暖炸千人
編輯中心/綜合報導
2021-04-13 22:36:16｜2021-04-13 22:46:17
近年來美食外送平台崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業。不過，就有網友分享了一則熱血外送故事，他透露自己從台北騎到合歡山，將近286公里的路程，就為了將飲料送給遠在高山上工作的朋友，當天甚至還拍到一系列壯麗銀河星空，讓不少網友一看狂讚直喊「太美了吧！」
原PO於臉書社團《爆廢1公社》上分享一則熱血送餐故事，他透露自己從台北到埔里，再轉至合歡山，騎了一趟整整有286公里之遠的路程，就為了將2杯手搖飲，送到遠在高山上辛苦工作的友人手上，
然而騎上山後，當天的天空景色十分壯麗，他也不忘拍下絕美的星空照，事後還分享到網路上。仔細一瞧照片，可看到畫面中的天空呈現淡紫色，銀河不僅清晰可見，遠處還能看到些許亮光，如此美不勝收的景色，也讓不少人一看忘了呼吸。
一系列美景照片曝光後，也引來超過5千多人按讚，不少人都被美景震懾，興奮直喊「很美的景色」、「被生活耽誤的攝影師」、「星空超美！」、「這星空有點唬爛啊。太美了吧」、「厲害，這個要專業相機才有辦法拍吧」、「好美的銀河」、「夜景超美，可是感覺好累」；另外也有網友被原PO的行徑溫暖，感動表示「一定是很好的朋友⋯⋯貼心」、「這友情無價」、「好棒的風景，好好的朋友」。（編輯：陳雅雲）