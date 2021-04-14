超商副店長被嫌沒前途！他自曝「月薪」　網驚：其實不少

行行出狀元，各行各業都有其專業及辛苦之處，無論別人怎麼看，只要自己做得開心、過得踏實就夠了。不過，近日卻有一名26歲的男網友透露，女友家人嫌他在超商當副店長「沒前途」，但他日後打算考儲備幹部，因此離職意願不高，於是便發文請求網友給意見，而他的「月薪」曝光後，許多網友都相當驚訝，直呼「其實不少」。

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原PO在臉書「靠北女友my girl」發文表示，自己在台中某超商做副店長，一個月薪水48K，但女友家人希望他去做其他工作，說做超商沒前途、沒有未來，要他去做一技之長的工作，但他認為，自己都26歲了，且還計劃之後要考儲備幹部，一個月上看5、60K，如果辭職換工作，薪水一定沒有現在多，於是便發文求解「到底該怎麼辦呢？」

▲近日有男網友透露，女友家人嫌他在超商當副店長沒前途，但他後續有計畫，離職意願不高，便請求網友給意見，而他的「月薪」曝光後，許多網友都驚呼「其實不少」。（圖／翻攝自臉書「靠北女友my girl」）

貼文一出，網友隨即議論紛紛「行行出狀元，自己做的開心就好，重點是你還有計畫，不用管那種自視甚高的嘴臉，再說超商會的更多勒...煮茶葉蛋、泡咖啡、補貨、影印、擠冰淇淋、搖飲料，根本快十項全能了」、「上次也有一個說她女友家人希望她的男友辭掉現在超商店長職務，回去跟她家人種田」、「技術工作才走的遠」、「做自己比較實在，未來不見得還是她」。

另還有不少人認為，原PO薪水其實不算太低，「48k其實蠻多的呢！而且你才26歲，我26歲剛入社會，也才領32k，你很厲害」、「便利超商當儲備幹部ok啊！有了錢還可以自己加盟一家店經營也挺好的」、「26歲有這樣的薪水其實蠻高了」。此外，也有人直指「未來20年其他產業還會不會在不知道，但是超商應該只會一直進化吧！沒人能阻擋它的腳步。」（編輯：許苡晴）