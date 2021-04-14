盼打破台灣紀錄！中華泳隊總教練：東奧目標前8進決賽
記者鍾東穎/高雄報導
2021-04-14 11:58:28｜2021-04-14 12:33:29
2020東京奧運今(14)日正式邁入倒數100天，中華隊游泳總教練李澄峯表示，兩位取得東奧入場券的選手王冠閎、王星皓各自加入新教練備戰，本屆奧運目標進入前8名，締造台灣泳壇首次晉級決賽紀錄。
年僅19歲的「台灣蝶王」王冠閎在2019年8月世青賽以1分56秒48達200公尺蝶式奧運A標，還持續進化，去年參加國際游泳聯盟（ISL）賽事，再度以1分49秒89改寫成績，並打破世青紀錄，也是台灣第1人。
東奧前找來日籍教練猪木健夫進入訓練團隊，針對體能、技術量身設計訓練菜單，專任教練黃智勇透露，日籍教練一直稱讚王冠閎能力好，對其有信心。
而以200公尺混合式以1分59秒44達到東奧A標得的王星皓，出生游泳世家，姑姑王琪是前奧運國手，這次從美國返台協助，自3月開菜單投入訓練。
李澄峯表示，「這個禮拜我觀察下來，自姑姑回來後，星皓的狀態一直往上升，訓練時間拉得非常長，很積極地備戰訓練當中。」
不過李澄峯也表示，兩位選手還年輕，「這次設定目標是進入前8名，兩人最好的黃金期是在2024年的奧運，才是他們兩人運動生涯的巔峰，最好的黃金時期，目前對個人做專門性的計畫，來去執行，這次也不是去玩或觀光，先達到第一階段的目標，進入前8，把重心放在長期培育當中。」