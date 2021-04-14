遶境被塞「抹茶口味」手搖！他一看4字秒愣：我該喝嗎？

白沙屯媽祖的北港之旅自11日深夜起駕，今年報名的信眾將近8萬人，警方估計再加上未報名的信眾人數可能創新高超過10萬人共襄盛舉。而在遶境過程中，也會有不少善心人士或熱情店家提供簡易餐點、飲品給進香民眾，不過拿到這杯充滿異味的「抹茶」手搖你敢喝嗎？日前一名男網友曬出自己遶境時收到的飲品，意外掀起網友熱議。

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這名網友今（14）日在臉書社團《爆廢1公社》貼出這杯深綠色的手搖飲料「路邊有人硬塞這杯給我，喝還是不喝？」，他提到這是自己在進香途中被路人塞到手中的飲料，對方只告訴他這是「抹茶口味」，沒想到接手後一看標籤卻寫著飲品名稱是「香菜魔人」，顯然深綠色的原料並非抹茶而是不少人敬而遠之的香菜。

▲這杯「香菜魔人」讓原ＰＯ不知道該不該喝下肚。（圖／翻攝自爆廢1公社臉書）

此外，他也看到標籤下方還有著兩行小字，分別備註著「白沙屯拱天宮／香燈腳」，甚至還寫著「媽祖愛你」、「莫忘初衷」等打氣話語。不過面對眼前這杯手搖飲料，原PO仍相當無奈，不知道「喝還是不喝」，更以昨天同樣從陌生人手上拿到的海岩咖啡比較，坦言「賺到70元的比較好！」。

照片曝光後倒是吸引不少網友留言，許多民眾也對這杯飲料相當感興趣，紛紛回應調侃原PO「北斗名產，喝」、「喝了啦！媽祖愛你，莫忘初衷啊」、「喝，媽祖請的！」「喝下去就離媽祖更近了」、「媽祖忠誠度測試」、「選擇接手就不能放手噢」，此外也有網友解釋「乾燥香菜粉調出的飲品，味道比較像抹茶，香菜味道反而很淡很淡」，證實的確是「抹茶口味」。（編輯：楊智傑）