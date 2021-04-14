1歲兒就愛喝阿嬤泡的奶「濃又甜」 媽一嚐臉綠秒衝醫院
編輯中心/綜合報導
2021-04-14 16:54:14
婚後的婆媳問題，一直都是許多家庭面臨的巨大困難。尤其對於孩子的教養，更是造成婆媳衝突的主要導火線之一。中國大陸就有一位女網友透露，與婆婆在給1歲兒餵奶的事情上發生分歧，兒子總是特別愛喝婆婆沖泡的奶，讓她察覺有異，一嚐一下才發現不對勁，趕緊把兒子送去醫院檢查。
據馬來西亞《中國報》報導，中國大陸這位新手媽媽透露，與婆婆同住，婆媳相處沒有大問題，獨獨是在給1歲兒子餵奶這方面，兩人意見不合。婆婆在給兒子泡奶時會多加兩匙奶粉，媽媽便委婉向婆婆解釋，嬰兒喝的奶太濃反而會對身體不好，希望婆婆按照比例沖泡。
多次溝通後，婆婆同意會按照標準比例沖泡，但媽媽卻發現兒子仍然特別偏愛喝婆婆泡的奶，對自己沖泡的奶卻意興闌珊，讓她察覺有異。於是自己親自試喝了一口，發現婆婆泡的奶味道非常濃郁且甜，原來婆婆不但依然故我，每次都多加兩匙奶粉，甚至還變本加厲多加一匙糖，理由是怕金孫會吃不飽。
媽媽立即將兒子送往醫院檢查，幸好沒什麼大礙，只是因為糖分攝取過量，有點腸胃消化不良。網友紛紛留言表示，「以前常說不聽老人言吃虧在眼前，現在不聽老人言才是安全」、「長輩最愛講，我就是這樣養大我兒子的，也沒見他有什麼問題」、「最好還是自己看顧兒女」。（編輯：倪浩軒）