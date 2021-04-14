不願成為親王葬禮焦點 梅根：相信英女王會諒解
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-04-14 18:03:49
英國女王伊莉莎白二世的丈夫菲立普親王於4月9日逝世，居住在美國的哈利王子已知回到英國，參加4月17日的喪禮，而梅根則表示因為懷孕而不會同行。不過近期英國媒體引述梅根友人的爆料，梅根選擇不參加葬禮的原因是不希望成為大眾的焦點，對於修補與英國王室間的關係，讓哈利去就可以了。
白金漢宮發言人早前表示，醫生建議目前懷孕約6個月的公爵夫人（梅根）避免長途旅行，英國《每日郵報》報導，電視節目主持人巴賽洛繆（Edwina Bartholomew）稱，梅根的朋友透露，梅根不參加菲立普親王的葬禮是因為不想要成為大家的焦點。
而梅根的母親也希望懷孕的女兒不要出席葬禮，並認為壓力是女兒現在應該避免的事情，可以的話就在遠處支持哈利就好了。不具名的梅根好友表示，梅根認為不論去或不去葬禮，都不會改變她和女王的關係，女王會理解她缺席的理由並且希望她為了孩子保持健康、安全。
巴賽洛繆承認，因為先前歐普拉專訪引起的騷動，其實梅根不管參不參加葬禮都會被罵。而梅根的猜測也是對的，如果她真的去了婚禮，那她與王室之間的緊張將會成為大家最想看的事情。