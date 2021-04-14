東奧倒數百日！林郁婷興奮到失眠 最煎熬是等待
記者鍾東穎/高雄報導
2021-04-14 18:48:40｜2021-04-14 19:02:32
東京奧運倒數100天，台灣女拳王林郁婷笑說，「昨晚想到奧運要到了，興奮到失眠。」她坦言因疫情東奧延後1年，這段時間最煎熬是等待，過程中一直需要找尋新的挑戰來刺激自己進步。
林郁婷說，「我覺得最煎熬的過程是，這一年來，要一直幫助自己有新的挑戰，訓練當中一直再找，不同方式來突破自己的體能、技術方面，我覺得比較困難的點是，比較少出去比賽，不知道對手狀態如何，自己心裡會比較擔心，對手進步到怎麼樣，要怎麼樣去調整。」
昨天國訓中心舉行東奧倒數百日活動，總統蔡英文親自南下訪視，林郁婷笑說，自己平常都很好睡，「昨晚居然因為想到奧運要到了，所以興奮到失眠。」
錯過上屆里約奧運，這次東京奧運，林郁婷表示，「自己跟教練的目標，一直放在頒獎台最高的位置，團隊一直為這個目標共同努力，在細節上做更好的準備。」第一零失誤、第二要取得絕對優勢。
這一年的變化，林郁婷表示在體能上進步最多，現在每回合的攻擊能提升2到3次，嘗試在比賽中主導場面，把對手控制在角落，讓判決上更有利。