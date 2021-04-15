房市／台中人最愛總價帶 這3區有機會
財經中心/綜合報導
2021-04-15 08:00:00
台中多數購屋族最能接受的總價區間落在500至1000萬之間，但隨房價水漲船高，根據信義房屋企研室統計，主要行政區中，電梯大樓平均總價尚未破千萬元的區域只剩南區、東區、大里區。房仲業者更表示，除非位置較邊陲，有機會千萬內買到新屋3房，否則一般都要在屋齡或室內坪數上妥協，才有機會在該總價區間買到房子。
台中房市交易動態資訊平台資料顯示，無論是屋齡2年內新屋或中古屋，也無論是購買大樓、華廈，或是透天產品，都以總價落點介於500至1000萬間，較受買方青睞。而信義房屋企研室統計各季台中各主要行政區電梯大樓的平均總價，仍未突破千萬門檻的區域只剩南區、東區，以及大里區，以今年第一季來說，三區的平均總價分別是821萬、826萬、870萬。
信義房屋興大國光店專員謝凱勛表示，如以電梯大樓3房物件來看，南區、東區與大里都得選擇屋齡20年以上中古屋較有機會，若講究屋齡，則必須往台中軟體園區附近的塗城一帶，千萬左右能買到較新的3房含車位物件，又或是大里工業區一帶，能在千萬內買到3房。不過，除非就在工業區上班、有地緣性的購屋族，否則一般自住客仍較少買進該區。
也因此，若要同時符合屋齡、總價考量，謝凱勛表示，不少購屋族會直接在室內坪數上妥協，以2房物件為主。以電梯大樓2房來說，3區全新的建案大約也要1000萬左右，但若屋齡略提高至15年左右，則可以在千萬內購屋。
謝凱勛表示，支撐3區房價的主要因素是建設議題及自住剛性需求。東區近期建設議題多，除鐵路高架化、台中車站周邊翻新外，三井Lalaport商場結構已可看出雛形，購屋信心更強，且未來還有捷運藍線題材；南區也受惠於交通建設，包括鐵路高架化及捷運綠線通車；至於大里，則因原本人口就多，自住剛性需求強勁，加上可釋出的土地少，也刺激房價水漲船高。