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首部曲上映20年！影壇經典《魔戒三部曲》重返大銀幕

記者李薇/綜合報導

2021-04-14 22:00:00

▲《魔戒三部曲》共獲得奧斯卡30項提名，17項大獎。（圖／華納兄弟提供）
▲《魔戒三部曲》共獲得奧斯卡30項提名，17項大獎。（圖／華納兄弟提供）

為了慶祝史詩級經典巨作《魔戒首部曲：魔戒現身》上映滿20週年，《魔戒三部曲》系列電影將重返大銀幕。《魔戒三部曲》當年推出後，在台灣討論度不斷，在全球創下29.17億的票房，電影更是在獲得奧斯卡30項提名，奪下17項大獎。

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▲《魔戒首部曲：魔戒現身》上映20年。（圖／華納兄弟提供）
▲《魔戒首部曲：魔戒現身》上映20年。（圖／華納兄弟提供）
《魔戒三部曲》改編自托爾金的系列小說，由彼德傑克森執導，包含《魔戒首部曲：魔戒現身》、《魔戒二部曲：雙城奇謀》、《魔戒三部曲：王者再臨》，故事背景設定在神祕的史前時代，描述一枚具有無窮力量的戒指落入佛羅多手中，佛羅多成功抵擋誘惑，在眾人的幫助下摧毀魔戒的故事。

故事由《魔戒首部曲：魔戒現身》展開，一位名叫佛羅多的年輕人，無意間得到一枚有著神祕力量的戒指，卻發現這枚戒指原來是黑暗魔王索倫所擁有，幾經波折後，他決定摧毀魔戒，以免索倫奪回去鞏固自己的勢力。《魔戒二部曲：雙城奇謀》中，魔戒遠征隊四分五裂、分道揚鑣，每位成員都將遭遇想像不到的敵人與難關。

▲《魔戒三部曲》是許多影迷心中的經典作品。（圖／華納兄弟提供）
▲《魔戒三部曲》是許多影迷心中的經典作品。（圖／華納兄弟提供）
遠征隊的旅程即將在《魔戒三部曲：王者再臨》，畫下句點，中土世界的真正大戰即將到來，眾人集合所有力量來擊敗索倫，儘管不停遭受失落，遠征隊還是持續前往他們這一生最重要的一場戰役，合作無間分散索倫的注意力，好讓佛羅多有機會完成他的使命，將魔戒摧毀。《魔戒三部曲》系列電影4月29日重返大銀幕。

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