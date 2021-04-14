首部曲上映20年！影壇經典《魔戒三部曲》重返大銀幕

為了慶祝史詩級經典巨作《魔戒首部曲：魔戒現身》上映滿20週年，《魔戒三部曲》系列電影將重返大銀幕。《魔戒三部曲》當年推出後，在台灣討論度不斷，在全球創下29.17億的票房，電影更是在獲得奧斯卡30項提名，奪下17項大獎。





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▲《魔戒首部曲：魔戒現身》上映20年。（圖／華納兄弟提供）

× ▲《魔戒首部曲：魔戒現身》上映20年。（圖／華納兄弟提供）

故事由《魔戒首部曲：魔戒現身》展開，一位名叫佛羅多的年輕人，無意間得到一枚有著神祕力量的戒指，卻發現這枚戒指原來是黑暗魔王索倫所擁有，幾經波折後，他決定摧毀魔戒，以免索倫奪回去鞏固自己的勢力。《魔戒二部曲：雙城奇謀》中，魔戒遠征隊四分五裂、分道揚鑣，每位成員都將遭遇想像不到的敵人與難關。





▲《魔戒三部曲》是許多影迷心中的經典作品。（圖／華納兄弟提供）