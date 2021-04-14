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拒絕住院！董事長嗆醫「老子錢沒花完」　5天後不幸猝逝

編輯中心/綜合報導

2021-04-14 22:42:54

▲婦產科醫師張建玫在臉書粉專發文，分享住院醫師「10大禁忌食物」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲中國大陸一位房產經紀公司的董事長，去醫院檢查後被要求住院治療，但他卻拒絕了，結果5天後不幸猝逝。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
專業醫師的建議，真的不能不聽。中國大陸一位房產經紀公司的董事長，日前身體不適到醫院檢查，醫師認為他必須立即住院治療，但該董事長卻自認情況沒有那麼嚴重，簽下拒絕住院的切結書，還在網路笑稱「老子錢沒花完...老天爺不收的」，結果5天後不幸猝逝。

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據《新京報》報導，這位過世的董事長是湖南株洲一家房產經紀公司的董事長，名叫游偉。日前他身體不適前往醫院檢查，醫院認為他有心肌缺血、心律異常等症狀，要求必須立即住院治療。但游偉卻自認情況沒有那麼嚴重，拒絕住院，更親筆簽下拒絕住院的切結書。

▲游偉簽下拒絕住院的親筆切結書。（圖／翻攝自微博）
▲游偉簽下拒絕住院的親筆切結書。（圖／翻攝自微博）
事後游偉還在個人社群網路平台上發文，直言「醫院還是不進好，一進就說要馬上住院」，認為醫師說不住院隨時猝死只是嚇唬，還笑稱「老子錢沒花完，事還沒做完，女兒還好，老婆還年輕，老天爺不收的」。

▲游偉發文稱自己還沒年輕，「老天爺不收的」。（圖／翻攝自微博）
▲游偉發文稱自己還沒年輕，「老天爺不收的」。（圖／翻攝自微博）
想不到5天後游偉真的不幸猝逝，他之前的發文也立即引發熱議。不過在游偉死訊獲得當地媒體關注後，游偉友人也向媒體澄清，游偉之後有去其他醫院檢查，還在別的醫院住院了2天，但仍然不幸過世。而游偉平常說話就喜歡開玩笑，那篇發文也是他在朋友圈中調侃自嘲，且當時確實沒想到病情那麼嚴重，希望外界不要過度解讀。（編輯：倪浩軒）

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