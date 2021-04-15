最大加密貨幣平台Coinbase　上市狂飆31%、市值858億美元

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報導指，Coinbase的上市可以說是轟轟烈烈，其估值與社群龍頭臉書（Facebook）在2012年首日的交易價，或住宿平台Airbnb去年的交易價相當。
將富國銀行（D.A. Davidson）分析師盧里亞（Gil Luria）表示，現在對許多投資者來說，加密貨幣還不是投資市場的主場秀，但如果有一家市值1000億美元的公司而它的業務就是買賣加密貨幣，那麼對投資人來說，加密貨幣就不再只是空談、變得非常真實，這也是為什麼Coinbase市值達858億美元會那麼重要。
《華爾街日報》指，雖然矽谷科技公司會「扭虧轉盈」前上市，但Coinbase已經開始獲益，光是第一季的收入就預估高達7.3億至8億美元。
不過仍有一些分析師提出警告，股票投資研究公司「New Constructs」首席執行官川納（David Trainer）認為，Coinbase可能會是個不錯的企業，但現階段來說它不會是好的股票，現在的股票價格反映的是投資者的熱情，與企業的基本經濟學或競爭的基本法則無關。
Coinbase的營收成長與過去一年比特幣的熱潮密切相關，一些投資人認為，購買Coinbase的股票就是在對整個加密貨幣產業下賭注。據Coindesk數據，加密貨幣受到Coinbase上市影響上漲，比特幣14日的價格達到6萬4829美元，以太坊則達到2399美元。
美國監管機構則對加密貨幣抱持謹慎態度，考量到這類貨幣常常被用於犯罪洗錢。美聯儲（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）昨（14）日表示，他根本不願意把加密貨幣當作「貨幣」的一種，因為很少有人會真的使用它們購買商品或是服務，比起貨幣，他們更像是「加密資產」。和黃金相比，加密貨幣或許有些相似，但幾千年來人類已經賦予了黃金特殊的價值，這是加密貨幣所沒有的。