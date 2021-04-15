NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

最大加密貨幣平台Coinbase　上市狂飆31%、市值858億美元

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-15 11:44:16

coinbase
▲加密貨幣交易平台「Coinbase」在美國時間週三（14）於納斯達克（Nasdaq）上市，市值超過858億，成為加密貨幣產業的新里程碑。（圖／美聯社／達志影像）
加密貨幣交易平台「Coinbase」在美國時間週三（14）於納斯達克（Nasdaq）上市，當天就以381美元開盤，隨後大漲，漲幅達70%、市值衝破千億美元，中場過後開始下跌最後以328.28美元作收，市值858億美元。Coinbase為美國主要的幾個比特幣相關公司中第一個上市的企業，對加密貨幣市場來說是個重要的里程碑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《華爾街日報》報導，比特幣價格自去年第四季不斷飆升，今年3月更衝破6萬美金創下歷史最高。據統計，由布萊恩‧阿姆斯壯（Brian Armstrong）創立的Coinbase，2020年營收約13億美元，除了比特幣，Coinbase的業務還涵蓋其他50種加密貨幣，為560萬人提供服務，在加密貨幣市場擁有11.3%的市占率，為美國最大的交易平台。

報導指，Coinbase的上市可以說是轟轟烈烈，其估值與社群龍頭臉書（Facebook）在2012年首日的交易價，或住宿平台Airbnb去年的交易價相當。

將富國銀行（D.A. Davidson）分析師盧里亞（Gil Luria）表示，現在對許多投資者來說，加密貨幣還不是投資市場的主場秀，但如果有一家市值1000億美元的公司而它的業務就是買賣加密貨幣，那麼對投資人來說，加密貨幣就不再只是空談、變得非常真實，這也是為什麼Coinbase市值達858億美元會那麼重要。

▲全球市值最大加密貨幣比特幣26日價格一度重挫超過6%，跌到4萬4451美元低點。由於投資人紛紛出脫全球公債，導致債券殖利率飆升，進而引發比特幣等風險較高資產湧現拋售潮。（圖／美聯社／達志影像）
▲比特幣去年受到特斯拉等大企業鼓勵、疫情下投資人避險等因素影響，價格一路飆漲，但也出現過幾次暴跌，對一些風險分析師來說，加密貨幣的波動仍然過高。（圖／美聯社／達志影像）
《華爾街日報》指，雖然矽谷科技公司會「扭虧轉盈」前上市，但Coinbase已經開始獲益，光是第一季的收入就預估高達7.3億至8億美元。

不過仍有一些分析師提出警告，股票投資研究公司「New Constructs」首席執行官川納（David Trainer）認為，Coinbase可能會是個不錯的企業，但現階段來說它不會是好的股票，現在的股票價格反映的是投資者的熱情，與企業的基本經濟學或競爭的基本法則無關。

▲（圖／翻攝自Coindesk）
▲投資風險分析師警告，Coinbase的價格很大程度上是反映投資者的熱情。（圖／翻攝自Coindesk）
Coinbase的營收成長與過去一年比特幣的熱潮密切相關，一些投資人認為，購買Coinbase的股票就是在對整個加密貨幣產業下賭注。據Coindesk數據，加密貨幣受到Coinbase上市影響上漲，比特幣14日的價格達到6萬4829美元，以太坊則達到2399美元。

▲（圖／翻攝自Coindesk）
▲比特幣14日創下歷史新高價6萬4829美元。（圖／翻攝自Coindesk）
美國監管機構則對加密貨幣抱持謹慎態度，考量到這類貨幣常常被用於犯罪洗錢。美聯儲（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）昨（14）日表示，他根本不願意把加密貨幣當作「貨幣」的一種，因為很少有人會真的使用它們購買商品或是服務，比起貨幣，他們更像是「加密資產」。和黃金相比，加密貨幣或許有些相似，但幾千年來人類已經賦予了黃金特殊的價值，這是加密貨幣所沒有的。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答
你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答
我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答

PK擂台

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
15.85%84.15%
2021-04-12-2021-04-18
即時
推薦閱讀