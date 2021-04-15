堵住防疫破口！海巡署查緝隊查獲漁船搭載越南偷渡犯
記者黃守作／高雄報導
2021-04-15 13:03:01
海巡署偵防分署高雄查緝隊接獲情資，掌握偷渡集團以漁船載運越南籍人士偷渡來台，於今(15)日凌晨見事機成熟，在高雄外海，查獲我國籍金順滿1號漁船載運9女17男共26名越南籍偷渡犯企圖偷渡入境，帶回依法處理。
海巡署偵防分署高雄查緝隊隊長楊明璋表示，該隊於日前接獲情資，掌握偷渡集團載運越南籍人士偷渡來台，乃於今日凌晨，會同宜蘭、澎湖、台東、雲林、北門、台南、鳳山、屏東查緝隊、艦隊分署第5海巡隊、第14海巡隊、南部分署第5岸巡隊、第11岸巡隊、移民署屏東專勤隊、屏東縣警恆春分局及高雄市警苓雅分局等單位，在第7、8巡防區協力統合下，在高雄外海約7浬處查獲我國籍金順滿1號漁船載運9女17男共26名越南籍偷渡犯企圖偷渡入境，全案依違反入出國及移民法，移送高雄地方檢察署偵辦。
楊明璋指出，我國籍金順滿1號漁船於去(109)年9月，曾載運35名越南籍偷渡犯，在墾丁海域搶灘時，遭海巡攔獲，此次，該集團再次更換為無前科船長、船員駕船，以為能躲過海巡法眼，未料海巡早運用大數據分析精準掌握，通報第7、8巡防區進行勤務統合，調派3艘巡防艇進行攔截圍捕與岸際兵力埋伏，並運用海巡偵搜犬靈敏嗅覺針對漁船密艙清查，即時攔阻漁船載運偷渡犯闖關入境可能造成的防疫破口。