同時買10張日月光！朋友「1動作」多賺他3倍　內行抖關鍵

一名網友透露，自己在去年3月股災時和朋友一人各買了10張日月光投控（3711），自從那天以後他每天看盤，只要停利點一到就馬上賣掉，但好友買完以後就放著不動，豈料一年後他賺了15萬，但朋友竟然已賺逾50萬元。





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該名網友在PTT以「每天看盤獲利輸給不看盤的？」為題發文，表示去年3月股災時，他和朋友一人各買了10張日月光投控（3711），「當時股價買在53.5元，從此開啟我每天看盤的習慣」，而只要停利點一到，他就馬上賣，「只要跌破均線，馬上賣掉吃筍（損），一年過去了，我的持股不知道換了多少輪，結果總損益僅有15萬元左右」。





但原PO朋友則是買了就「不管它」，也不看盤，「我好心提醒他要賣，他也無動於衷，現在他的獲利已經突破50萬元，是我的三倍以上啊」，這也讓原PO超傻眼，在文末好奇地問「是不是不要過於看盤，獲利才會好啊」？





▲一名網友在PTT以「每天看盤獲利輸給不看盤的？」為題發文，表示朋友「不看盤」，竟然比他多賺了3倍，貼文一出，引起熱議。（示意圖／翻攝Pexels）

另外，也有網友點出常見看盤狀況，「跌了就會想凹，漲了就想快跑」、「因為短進短出會影響理性判斷，然後陷入凹單心態」、「進進出出還時時盯盤，其實你的績效反而會變差」、「要看持股啦，有些走長多的，真的不用進進出出」；但也有網友認為，「來回作有時候會比一直放著賺得多」、「每個人策略不同，沒有對錯，只要能贏大盤就是有一定的功力了」、「我覺得心態的問題比較大」。





不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）



