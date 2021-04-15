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爽唱投幣式KTV！陌生阿伯突塞「千元鈔票」　原因臉綠慘

編輯中心/綜合報導

2021-04-15 16:31:37

卡拉OK
▲有網友到投幣式KTV唱兒歌，卻有一位阿伯突然塞1千元給他，原因讓他相當崩潰。（示意圖／取自pixabay）
不少民眾喜歡相約到KTV歡唱，聚在一塊享受快樂的氣氛。不過，就有網友到投幣式KTV唱歌時，只唱了一首歌曲，卻有一位阿伯走過來，並且塞了一張千元鈔票，當他得知原因後，忍不住說「五音不全錯了嗎？」貼文一出，也笑翻一票網友。

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原PO在《爆怨2公社》表示，他昨天去投幣式KTV唱歌時，只有簡單唱一首歌，沒想到竟然有一位50歲的阿伯向他走來，拿出1000元並請他下台，讓他相當崩潰「唱兒歌錯了嗎？五音不全錯了嗎？這1000元我要裱框」。

▲阿伯突然塞1千元給原PO，並請他下台。（圖／翻攝自《爆怨2公社》
▲阿伯突然塞1千元給原PO，並請他下台。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
貼文曝光後，許多網友也笑虧，「一條新的致富之路出現了」、「這1000元該不會是現場眾人集資」、「他在侮辱你，不過要侮辱就侮辱10次，拿1萬囉」、「休息10分鐘再上台，再賺一千」、「果然憑實力賺錢.....」、「笑死，每天唱10首月收30萬」、「通往財富自由的道路」、「肯定讓老先生熱淚盈眶了」、「給你1000元算不錯了，還好沒趕你出去」。

另外，也有不少人想報名唱歌，「哪裡啦？這太好賺！我也去唱兒歌」、「在哪？我也要去！」、「你這是在報好康嗎」、「我去唱個兒歌三百首就能賺30萬了」、「這麼好賺！你如果嫌棄可以給我啊」、「請問還有缺嗎？我可以無上限上台被他趕下台喔滿5送1次喔」、「我也要五音不全」、「快告訴我是在那一家？我要天天去唱」。（編輯：許智超）

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