臺北文創天空創意節徵件開跑　為後疫情時代重新開機

世界正在重啟，是時候為創意場域解隔離，引爆我們蓄積許久的創意能量了！





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受到疫情的影響，去（2020）年的《臺北文創天空創意節》按下了暫停鍵，慶幸的是，經過長達一年多的停滯與變動之後，逐步普及的疫苗接種為全球解封照進了希望曙光，2021《臺北文創天空創意節》也將和世界一起重新啟動，以「解 • 邊界 ReStart」作為徵件主題，自即日起至6月20日止，展開為期逾2個月的徵件，號召年輕創作者用在後疫情時代，翻轉思維、顛覆想像，解鎖有形無形的邊界束縛，賦予數位時代的創意設計新詮釋。





突破邊界 大膽創造

《臺北文創天空創意節》是目前國內提供製作費最高的徵件活動，分為「潛力新銳」和「實驗新秀」兩組，每組各選出一件優選作品，分別提供120萬、60萬製作費、展出場地、媒體宣傳等關鍵策展資源，還有重量級的評審擔任業師，從旁協助優選者將天馬行空的想像化為令人驚艷的作品。





今年的徵件主題「解 • 邊界 ReStart」，一方面寓意邊界的突破，期許創作者跳脫已經習慣的創作領域，大膽運用創意思維勇敢跨界，結合新的藝術媒介、新的AI及5G應用技術，打造出全新的創作典範(創作形式、內容、媒材不拘，以大型互動裝置、遊具為佳)；另一方面，解邊界也代表著創意場域的解隔離，期許創作者在沉潛一年後，帶著打掉重練的決心全新出發ReStart，積極擁抱後疫情時代迎面而來的挑戰與機會。





臺北文創基金會執行長劉麗惠表示，去年因為全球疫情發展的不確定性，部分國家民眾的生活範圍縮小到只剩下家那麼大；不過，嚴格封鎖的實體邊界也加速了人類創新與轉型的步伐，在數位科技應用的補強之下，從經濟、教育、商業、到社交活動無不脫胎換骨，掙脫了有形的邊界限制，「後疫情時代下的文化創意產業，無可避免地也將面臨數位轉型挑戰，希望2021臺北文創天空創意節徵件能刺激創作者進一步思考如何在應用科技幫助下，跳出過去偏重人文溫度的創作框架，去發現、挑戰更多的創作可能性。」





重量級評審陣容 樂當人才苗圃園丁

2021《臺北文創天空創意節》邀請到曾獲德國紅點、iF設計獎的Bito創辦人暨創意總監劉耕名、曾獲2019年總統文化獎青年創意獎的豪華朗機工團長暨共同創辦人張耿華、2020台北雙年展「你我不住在同一個星球上」公眾計畫策展人林怡華、水越設計創辦人周育如、及臺北文創基金會執行長劉麗惠等在不同文創領域具備豐富實務經驗且享有盛名的專業人士共同組成重量級評審團，協助優選團隊在創作過程中找到更多可能性，建立與文創產業界的初步連結。





串新、創新 與中山大學攜手推進設計力南向

呼應「解 • 邊界 ReStart」徵件主題，2021《臺北文創天空創意節》也首度與【國立中山大學社會實踐與發展研究中心】南北協力，共同推進「設計力南向」。除了會邀請不同領域的文創名家南下高雄舉辦講座，分享寶貴的創作心法、實務經驗之外，今年勝出的兩組作品年底在臺北文創文化廣場展出後，也將視情況安排至高雄繼續展覽，為創作者開闢更寬廣的天空。





此外，2021《臺北文創天空創意節》還將與Verse雜誌合作，分別於5月7日、5月14日在臺北文創6F多功能B廳舉辦2場「名家會客室」主題講座，邀請2020「聲音的建築展」策展人梁浩軒、知名電影配樂家王希文、以及深受年輕人歡迎的風格攝影師蔡傑曦、插畫藝術家Johnnp，從不同面向分享對內容創意產業發展、日常創作靈感採集的看法。2場主題講座均開放免費參加。





2021《臺北文創天空創意節》徵件資訊

徵件活動自4月15日起至6月20日受理報名，凡具中華民國國籍之個人或經政府核准立案之公司、法人、社團組織、學校系所等，皆可以個人或團體之名義報名參加，每人/團體至多可投2件。報名組別依製作費區分為120萬元「潛力新銳組」、60萬元「實驗新秀組」，每組各取一名優選，除獲得製作費外，另提供展出場地、評審諮詢指導、行銷宣傳等關鍵策展資源。





為鼓勵更多青年學子勇敢築夢、圓夢，「實驗新秀組」將在決選階段為「全學生團隊」保留最低20%的保障名額，希望在創意發表的路上給予學子們最大的支持與協助；另特設10組「好點子獎」，入選者可各獲得5000元獎金，期待更多獨具創意的作品參與。



