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Nissan Sentra 悅目特仕版首波兩週完售，再追加 200 台升級三大優惠

2GameSome - 有車賞

2021-04-15 16:55:00

Nissan Sentra 悅目特仕版首波兩週完售，再追加 200 台升級三大優惠
▲ Nissan Sentra 悅目特仕版首波兩週完售，再追加 200 台升級三大優惠
Sentra 於 4 月推出加價 1 萬元即可超值升級「悅目特仕版」套件組（原價 41,200 元），搭載豪華炫黑空力套件、聲動 JBL 揚聲器及炫彩氣氛燈，首批限量 100 組，甫上市兩周即迅速完售。

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悅目特仕版升級豪華炫黑空力套件，從前保桿、側裙到後保桿皆配上燻黑空力套件，為 Sentra 優雅性格增添動感元素。悅目特仕版與知名音響大廠 JBL 合作，推出聲動 JBL 揚聲器。悅目特仕版更為三環出風口增添炫彩氣氛燈，共有獵焰紅、魅影綠、霓幻藍、謎瀲紫、冰鑽白、暮光黃和星藍綠等七色變化，並可手動三段式調整燈光強弱。

Sentra 悅目特仕版享三大限時優惠

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