Nissan Sentra 悅目特仕版首波兩週完售，再追加 200 台升級三大優惠
2GameSome - 有車賞
2021-04-15 16:55:00
Sentra 於 4 月推出加價 1 萬元即可超值升級「悅目特仕版」套件組（原價 41,200 元），搭載豪華炫黑空力套件、聲動 JBL 揚聲器及炫彩氣氛燈，首批限量 100 組，甫上市兩周即迅速完售。
裕隆日產汽車為感謝廣大消費者的支持，好評再追加 Sentra 悅目特仕版第二波限量 200 組，更享升級三大限量優惠，包括 Nissan Can Love 捐款 200 元享 2 萬元購車抵用金、60 萬元 50 期分期搶先圓夢專案、Nissan 車主增換購或介紹購車再享最高 5,000 元保修抵用券。
悅目特仕版升級豪華炫黑空力套件，從前保桿、側裙到後保桿皆配上燻黑空力套件，為 Sentra 優雅性格增添動感元素。悅目特仕版與知名音響大廠 JBL 合作，推出聲動 JBL 揚聲器。悅目特仕版更為三環出風口增添炫彩氣氛燈，共有獵焰紅、魅影綠、霓幻藍、謎瀲紫、冰鑽白、暮光黃和星藍綠等七色變化，並可手動三段式調整燈光強弱。
Sentra 悅目特仕版享三大限時優惠
裕隆日產汽車為感謝廣大消費者的支持，好評再追加 Sentra 悅目特仕版第二波限量 200 組，更享升級三大限量優惠，包括 Nissan Can Love 捐款 200 元享 2 萬元購車抵用金、60 萬元 50 期分期搶先圓夢專案、Nissan 車主增換購或介紹購車再享最高 5,000 元保修抵用券。詳細資訊請參閱NISSAN官網http://www.nissan.com.tw。