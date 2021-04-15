清玉全盛時期有多紅？過來人秒答「4字咒語」：想到就氣
編輯中心/綜合報導
2021-04-15 18:50:12
還記得知名連鎖手搖飲品牌「清玉」嗎？當初它以驚人速度竄起，推出許多爆紅新品，一時風頭無兩，壓過多家老字號手搖飲。然而現今已不復當初盛況，就有網友好奇詢問，「清玉全盛時期有多囂張？」問題一出，許多過來人立即陷入回憶，掀起熱烈討論。
有網友在PTT發文，回憶當年清玉的全盛時期，「在當年造成的浪潮，搞得好像全台只剩一家飲料店一樣」。原PO指出當時好像「每個人都一定要喝過他們的翡翠檸檬，而且不准改糖改冰」，每家店門口都大排長龍，原PO最後打趣詢問，「清玉全盛時期到底有多囂張啊？」
而一說起清玉，許多網友立即秒想到當年爆紅的4字箴言「黃金比例」，「黃金比例！我表姐那時也趁勢開了一家加盟店」、「黃金比例炒話題而已，後來市場證明這種高甜度不能客製化的產品競爭力還是不足」、「不准調，黃金比例最好喝」、「黃金比例不能減糖」、「當初不買黃金比例還要被店員嗆，說其他的沒空做」、「想到就氣，就感冒不想喝冰的也不行」、「幫朋友買過一次，說了不要黃金比例最後還是硬做」。
除了黃金比例的相關討論，也有其他網友認為，「是真的蠻好喝的」、「其實不錯喝啊」、「有夠甜，甜到我喝不下去」、「老實說，純蔗糖良心起碼好過那些用玉米澱粉轉化糖的百倍」、「問題不在飲料，是故意在那邊拖時間啊」、「有一次剛開店就去買，前面才一位在等，還是等了15分鐘才拿到」，「完全沒喝過，我討厭排隊」。（編輯：倪浩軒）