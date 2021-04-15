飲料喝半糖也會糖尿病？營養師分析「含糖地雷」魯肉飯、韓式炸雞上榜

「痛苦歌王」孫情驚傳罹患糖尿病，並在節目中表示自己過去不愛喝水只喝飲料、一餐吃兩碗白飯，導致體重急遽減輕，最終確診為糖尿病，而第二型糖尿病與飲食型態關係密切，營養師提醒飲食中過量的添加糖，不僅會增加糖尿病風險，也可能導致各種健康問題。
臺安醫院劉怡里營養師提醒，過量含糖飲料易誘發胰島素阻抗，增加糖尿病風險。糖也會造成肥胖、代謝症候群、三高，並間接造成心血管疾病風險。此外，糖份過量會使身體老化，近期也有研究顯示，糖份攝取與胰臟癌有關，可能導致癌症風險上升。
成人每日添加糖攝取 一杯全糖珍奶就超標
劉怡里營養師說明，一般飲食並不建議每天攝取精製糖，如果要攝取應注意份量。一杯700CC全糖珍珠奶茶，保守估計含有12顆方糖，大約60克含糖量，半糖也有8-10顆。根據目前飲食指南，每日添加糖攝取量不宜超過總熱量10%，以男性每日攝取1800大卡熱量來說，每日攝取量最多為9顆方糖45克；女性每日1500大卡，每日攝取量為8顆方糖40克。
含糖飲料只喝半糖，還是可能得到糖尿病？劉怡里營養師提醒，日常飲食不只有含糖飲料，如黑糖、紅糖、白糖、砂糖等添加糖存在於各類食物中，像鹹食料理的三杯雞、糖醋魚、魯肉飯、韓式炸雞皆含有添加糖，因此就算只改喝半糖飲料，糖份攝取還是可能過量。
天天喝果汁小心脂肪肝？蔬果建議咀嚼進食
不少族群會以鮮果汁取代飲料，認為果汁比較健康，然而過量的水果一樣可能造成攝取糖超標。劉怡里營養師指出，每日水果份量建議2-3碗，每碗約100克。，最好一半能以咀嚼方式進食。
營養師表示，打成純果汁需要大量水果，比如平日吃1-2顆柳丁，打成一杯柳丁汁需要6顆以上的柳丁，等於喝下6顆以上柳丁的含糖量。長期下來仍可能影響血糖控制，增加胰島素阻抗與三酸甘油脂、導致脂肪肝和心血管疾病問題。
吃白飯容易糖尿病？飯類建議選高纖維含量
一餐吃2碗白飯更容易糖尿病？劉怡里營養師表示，愛吃白飯並非與糖尿病畫上等號，須考量整體飲食習慣、家族遺傳等因素。正餐時白飯只吃半碗或八分滿，仍屬於正常範圍。但一餐兩碗白飯確實可能澱粉量超標。
劉怡里營養師建議，挑選米飯可選擇膳食纖維較高的種類，對穩定血糖、腸道蠕動都有幫助。以100公克的膳食纖維含量來看，白米膳食纖維僅0.6-0.7公克，糙米約4克、五穀米約4.9克、紫米約3.3克、胚芽米約1.5克。需要控制血糖的族群，會建議選擇糙米、紫米、十穀米、胚芽米等。如果真要吃白飯，也可以加入地瓜增加膳食纖維攝取。
營養師表示，吃飯時也可以運用小技巧，先吃蔬菜再吃蛋白質而飯類最後吃，適合控制血糖和減重。尤其蔬菜中含有膳食纖維和植化素，植化素具有抗氧化功能能保護血管。高血糖容易造成血管脆化並增加心血管風險，多吃蔬菜是幫助血管健康的好方法。
全麥麵包較健康？吃過量照樣血糖暴衝
除了米飯，麵包是受許多人喜愛的澱粉類食物。劉怡里營養師提醒，可選擇膳食纖維較多的全麥麵包來取代白吐司。而糖尿病族群也不建議只攝取單一澱粉食物，糙米、五穀米、地瓜、南瓜、全麥吐司都可選擇。惟日式麵包則普遍含有較多糖份與奶油，對血糖控制較不理想。
劉怡里營養師提醒，全麥吐司雖然膳食纖維較豐富，但在熱量、醣類與白吐司相差不多，有病人將早上一片白吐司換成兩片全麥吐司，糖量攝取增加兩倍，血糖因此明顯上升，替換時勿以為全麥麵包較健康就吃過量。
多吃蛋白質減肥降血糖？吃錯當心腎臟出問題
蛋白質飲食近年頗受歡迎，劉怡里營養師說明，蛋白質與油脂在體內分解速度較慢，適量蛋白質的確能延緩血糖快速上升，幫助血糖穩定。另外，蛋白質食物大多含有油脂可增加飽足感，避免吃下過量澱粉類食物。
營養師指出，目前飲食指南建議，成人每日蛋白質可攝取3-8份，平均標準約為5份。一份蛋白質等於1顆雞蛋、3小格豆腐、1杯240CC豆漿，以及30-35克的瘦肉類，約為半個掌心大小的魚肉、雞胸肉、豬里肌、牛腱等。
不過，蛋白質過量攝取會導致熱量超標，一樣可能引發肥胖，甚至造成更多代謝疾病問題。劉怡里營養師提醒，如果每日大量吃肉又少喝水，容易增加痛風風險。也有民眾採用高蛋白飲食法減肥，一年內瘦下20公斤，卻因此腎臟功能出問題，瀕臨腎臟病第二期。
提醒糖尿病族群，每個人身高體重不同，或合併有腎病變等情況，飲食調整應先諮詢營養師，勿過量攝取單一營養素，造成更多健康風險。
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