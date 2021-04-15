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人行道重漆有亮點！「爸爸換邊了」暖哭全場：男人的溫柔

編輯中心/綜合報導

2021-04-15 19:29:12

▲網友發現人行道重漆，「爸爸換邊」神解釋被大家讚爆。（圖／翻攝自《路上觀察學院》臉書）
▲網友發現人行道重漆，「爸爸換邊」神解釋被大家讚爆。（圖／翻攝自《路上觀察學院》臉書）
台灣的交通環境擁擠，用路人經常覺得自己必須與車爭道，這也成為許多民眾心中最大的無奈。而有位網友看到人行道重漆後，發揮慧眼巧思，給了新漆人行道「爸爸換邊」的神解釋，立即賦予日常工程截然不同的故事性與生命力，文章發出不到1天就獲得超過1萬7千位網友按讚。

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有位網友在臉書社團《路上觀察學院》發文，分享了自己拍下的人行道重漆照片，並暖心註解「爸爸總是會默默的換到靠近馬路的那側」。而從原PO分享的照片中可以看到，舊的人行道圖示中，牽著小孩的爸爸是站在內側，孩子站在靠近紅線的外側；重漆後則是兩人換了過來，爸爸把較安全的道路內側讓給孩子，自己站到了外側，讓人內心油然而生一股暖意。

▲網友發現人行道重漆，「爸爸換邊」神解釋被大家讚爆。（圖／翻攝自《路上觀察學院》臉書）
▲網友發現人行道重漆，「爸爸換邊」神解釋被大家讚爆。（圖／翻攝自《路上觀察學院》臉書）
網友紛紛在底下留言回覆說，「有洋蔥」、「文案100分」、「爸爸的溫柔」、「作為爸爸，這是一定要的」、「蠻感人的呀」、「好暖」。還有網友歪樓笑稱，「難怪前一個爸爸被換掉了」、「我跟我前女友也會，但還是被甩了」。

不過也有網友持不同角度觀點，「行人好可憐，沒有實體人行道可以走，而且還是新細明體」、「新細明體還是不行啊」、「畫成這樣我以為是命案現場」、「請給我們真正的人行道」、「你沒看他腳都斷了，這就是台灣交通的現況」、「如果人行道墊高或是加設實體分隔的護欄，無論爸爸走在外側或內側，小孩和爸爸都會安全許多」。（編輯：倪浩軒）

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