NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

煮完整鍋飯被嫌！尪愣「這雞飼料」妻心碎　老饕眼睛全亮

編輯中心/綜合報導

2021-04-15 21:17:19

白飯
▲一名人妻己煮了一整鍋十穀飯，卻被全家人瘋狂嫌棄，就連老公也抱怨「這是雞飼料」而堅決不吃，讓她心碎PO文。（示意圖／翻攝PhotoAC）
白飯是許多家庭中每天必吃的主食，然而近年來不少人講求健康、養生，會以常見的紫米、糙米取代白飯，認為其更加營養。不過，就有一名人妻指出，自己煮了一整鍋十穀飯，沒想到卻被全家人嫌棄，就連老公還指「這是雞飼料」而堅決不吃，讓辛苦煮好飯的她心碎一地。不過，許多老饕一看反而大讚直呼「別理不識貨的！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於臉書社團《爆廢1公社》上發文，無奈表示「明明是很健康的十穀飯，老公說這是雞飼料！不吃！」不僅如此，就連兒子也抱怨說「不好吃，寧願去買白飯」，女兒也說「換成白米飯，可以吃3碗！」面對全家人不斷嫌棄，就讓當媽媽的她心酸詢問「十穀飯真的沒人愛嗎？」

▲原PO煮完十穀飯，卻被全家人嫌棄。（圖／翻攝爆廢1公社臉書）
▲原PO煮完十穀飯，卻被全家人嫌棄。（圖／翻攝爆廢1公社臉書）
貼文一曝光，不少老饕反而大讚直呼「我很喜歡吃，很有口感」、「這才是最營養的」、「這個不錯吃啊⋯不管什麼飯我都可以」、「我超愛欸，喜歡飯粒粒分明又有嚼勁的感覺，尤其拿糙米飯去做湯飯超讚的！」、「這個我家天天吃，便宜會飽，而且很好處理」、「我的最愛啊啊啊」、「好吃又營養」、「我超愛！媽媽別理不識貨的」。

不過也有人抱持不同看法，直言「對我來說白飯就是要Q彈，那種有雜質硬殼的真心不喜歡。」、「看個人喜好，像我寧願吃白米飯，更喜歡吃這種五穀飯或是十鼓飯」、「講真的...不討喜，我也不愛吃」、「我也.....不喜歡」、「我老公也不喜歡！」、「太健康了，吃不下去」。

甚至有行家建議「很多人吃不習慣，多加一些白飯吧」、「吃不慣的會覺得不好吃，可以先白米8、十穀米2，或是7/3這樣煮」、「你可以改只加一種穀類，慢慢讓他們適應」、「這反而比較健康，也比較貴！但不少人吃不習慣，剛開始少量的混平常的米煮看看囉」、「可能用循序的方式加進白米煮....突然換成這樣，口感上可能大家都不喜歡吧⋯⋯」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答
太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答
你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答

PK擂台

福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你覺得政府是否有替台灣發聲？

滿意
不滿意
0%100%
2021-04-15-2021-04-21

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
15.99%84.01%
2021-04-12-2021-04-18
即時
推薦閱讀