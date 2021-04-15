煮完整鍋飯被嫌！尪愣「這雞飼料」妻心碎 老饕眼睛全亮
編輯中心/綜合報導
2021-04-15 21:17:19
白飯是許多家庭中每天必吃的主食，然而近年來不少人講求健康、養生，會以常見的紫米、糙米取代白飯，認為其更加營養。不過，就有一名人妻指出，自己煮了一整鍋十穀飯，沒想到卻被全家人嫌棄，就連老公還指「這是雞飼料」而堅決不吃，讓辛苦煮好飯的她心碎一地。不過，許多老饕一看反而大讚直呼「別理不識貨的！」
原PO於臉書社團《爆廢1公社》上發文，無奈表示「明明是很健康的十穀飯，老公說這是雞飼料！不吃！」不僅如此，就連兒子也抱怨說「不好吃，寧願去買白飯」，女兒也說「換成白米飯，可以吃3碗！」面對全家人不斷嫌棄，就讓當媽媽的她心酸詢問「十穀飯真的沒人愛嗎？」
貼文一曝光，不少老饕反而大讚直呼「我很喜歡吃，很有口感」、「這才是最營養的」、「這個不錯吃啊⋯不管什麼飯我都可以」、「我超愛欸，喜歡飯粒粒分明又有嚼勁的感覺，尤其拿糙米飯去做湯飯超讚的！」、「這個我家天天吃，便宜會飽，而且很好處理」、「我的最愛啊啊啊」、「好吃又營養」、「我超愛！媽媽別理不識貨的」。
不過也有人抱持不同看法，直言「對我來說白飯就是要Q彈，那種有雜質硬殼的真心不喜歡。」、「看個人喜好，像我寧願吃白米飯，更喜歡吃這種五穀飯或是十鼓飯」、「講真的...不討喜，我也不愛吃」、「我也.....不喜歡」、「我老公也不喜歡！」、「太健康了，吃不下去」。
甚至有行家建議「很多人吃不習慣，多加一些白飯吧」、「吃不慣的會覺得不好吃，可以先白米8、十穀米2，或是7/3這樣煮」、「你可以改只加一種穀類，慢慢讓他們適應」、「這反而比較健康，也比較貴！但不少人吃不習慣，剛開始少量的混平常的米煮看看囉」、「可能用循序的方式加進白米煮....突然換成這樣，口感上可能大家都不喜歡吧⋯⋯」。（編輯：陳雅雲）