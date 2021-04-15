游否希砸錢單飛僅1年 出售百萬粉絲「在不瘋狂」粉專
記者臺孝婷/綜合報導
2021-04-15 22:35:53
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對此游否希在「在不瘋狂就等死」臉書粉絲團發出聲明表示：「結束是另一個開始， 或許帶點不捨， 好聚也好散， 這7個字永遠留在大家心中 ，不管是好的或壞的 ，因為這7個字只配的起當初7個人的團隊， 讓這些回憶成為神話 。」強調自己並沒有放棄，只是有了新的未來藍圖與願景，「我也想讓大家看著我一步一腳印的成長， 從跋扈自大到胸有成竹！」
「在不瘋狂就等死」臉書粉專9日貼出聲明，內文透露粉絲專頁經營權已移轉給「時雨創意媒體」，並表示未來將在Youtube頻道展開新的創作與風格。接手經營粉專的「時雨創意媒體」執行長謝時雨為知名臉書直播主「丟丟妹」、「楠哥哥」經紀人，同時經營超過500個粉絲專頁，過去「總舖師歌手」陳隨意的12萬粉專、陳子玄的56萬粉專被詐騙集團盜用，都在其協助下拿回權限。至於交易金額游否希則不願向外透露。
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