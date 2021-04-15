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游否希砸錢單飛僅1年　出售百萬粉絲「在不瘋狂」粉專

記者臺孝婷/綜合報導

2021-04-15 22:35:53

▲游否希買回「在不瘋狂就等死」。（圖／記者林柏年攝影）
▲游否希去年才自立門戶，買下「在不瘋狂就等死」YT頻道，沒想到事隔1年就出售其百萬粉絲專頁。（圖／資料照）
由素人組成的網路生活搞笑短片團體「在不瘋狂就等死」堪稱是元老級網紅，擁有超高人氣，卻因許多爭議事件登上新聞版面，創辦人游否希去年花百萬買下其YT頻道，並成立個人工作室單飛。沒想到才事隔1年，就傳出他將擁有195萬粉絲的「在不瘋狂就等死」臉書粉專賣給「時雨創意媒體」。

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▲游否希決定自己開新公司。（圖
▲游否希去年初決定自己成立工作室。（圖 / 翻攝游否希臉書）
對此游否希在「在不瘋狂就等死」臉書粉絲團發出聲明表示：「結束是另一個開始， 或許帶點不捨， 好聚也好散， 這7個字永遠留在大家心中 ，不管是好的或壞的 ，因為這7個字只配的起當初7個人的團隊， 讓這些回憶成為神話 。」強調自己並沒有放棄，只是有了新的未來藍圖與願景，「我也想讓大家看著我一步一腳印的成長， 從跋扈自大到胸有成竹！」

▲在不瘋狂就等死PO出生聲明稿。（圖／翻攝在不瘋狂就等死臉書）
▲在不瘋狂就等死PO出生聲明稿。（圖／翻攝在不瘋狂就等死臉書）
「在不瘋狂就等死」臉書粉專9日貼出聲明，內文透露粉絲專頁經營權已移轉給「時雨創意媒體」，並表示未來將在Youtube頻道展開新的創作與風格。接手經營粉專的「時雨創意媒體」執行長謝時雨為知名臉書直播主「丟丟妹」、「楠哥哥」經紀人，同時經營超過500個粉絲專頁，過去「總舖師歌手」陳隨意的12萬粉專、陳子玄的56萬粉專被詐騙集團盜用，都在其協助下拿回權限。至於交易金額游否希則不願向外透露。

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