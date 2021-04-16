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日相之後　白宮宣布南韓總統5月訪美

中央社

2021-04-16 06:10:03

▲白宮15日宣布，邀請南韓總統文在寅於5月後半月訪問白宮。這是繼日本首相菅義偉後，第2位訪問美國的外國領袖，可見拜登政府對美日韓同盟的重視與亞洲安全的關注。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲白宮15日宣布，邀請南韓總統文在寅於5月後半月訪問白宮。這是繼日本首相菅義偉後，第2位訪問美國的外國領袖，可見拜登政府對美日韓同盟的重視與亞洲安全的關注。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者江今葉華盛頓15日專電）白宮今天宣布，邀請南韓總統文在寅於5月後半月訪問白宮。這是繼日本首相菅義偉後，第2位訪問美國的外國領袖，可見拜登政府對美日韓同盟的重視與亞洲安全的關注。

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白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天宣布，文在寅將在5月下半月訪問美國。這場會談將「凸顯堅定的美韓同盟」（highlight the ironclad U.S.-SouthKorean alliance），與美韓兩國人民間的長期聯繫與友誼。

莎琪指出，北韓非核化將是這次會談焦點。不過白宮並未宣布文在寅的確切訪美日期。

拜登（Joe Biden）明天將在白宮與到訪的菅義偉舉行雙邊領袖峰會，兩人預計在會後發表聯合聲明。菅義偉是拜登上任後，首位到訪的外國領袖。

拜登上任後積極與日、韓兩國接觸，前2場外國領袖面對面會談，分別給了菅義偉與文在寅。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯汀（LloydAustin）兩人的首度出訪行程也選定東京與首爾，舉行2+2高階會談。

白宮國安顧問蘇利文蘇利文（Jake Sullivan）日前也在美國與到訪的日本日本國家安全保障局局長北村滋、南韓國家安保室長徐薰舉行三方會談，在在顯示美國對日韓同盟的重視，與對亞洲安全的關切。（編輯：陳正健）1100416

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