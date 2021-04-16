NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

買麥當勞回家飄腳臭味！女抖原因臉綠　苦主秒懂：我也是

編輯中心/綜合報導

2021-04-16 07:12:36

▲麥當勞「薯條盒」超實用？隱藏功能曝光，1.4萬網友讚爆。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲麥當條是不少人愛吃的食物之一，其薯條無法複製的風味，深受顧客喜愛。（示意圖／翻攝Pixabay）
我國速食店非常之多，但說到速食店，無不提到龍頭「麥當勞」，因其時不時推出的新菜單，以及別家都無法複製的「薯條風味」，深受不少民眾喜愛。不過，近日就有網友分享自己去買麥當勞回家之後，突然聞到一股「腳臭味」，其原因曝光後，釣出不少苦主。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「Dcard」貼文指出「近幾個月買麥當勞外帶回家吃，都會有很濃烈的腳臭味，一開始還以為是家人的腳臭，我就跟我哥說『你腳很臭欸，快點去洗腳啦』，但哥哥卻回我說『不是我啦！我才剛洗好澡欸』！」

「但過了一陣子，越吃腳臭味越重，我直接嗆我哥『欸真的很臭！是不是你沒洗腳』結果我哥露出滿臉問號的臉......直到後來才發現兇手是麥當勞的飲料杯架＝＝，而且之後每次買都有很濃烈的味道，之後都會跟麥當勞說我不要拿這個，超級臭」。

▲網友把麥當勞買回家後聞到一股腳臭味，沒想到味道是來自用「再生紙」所做的杯架。（圖/Dcard）
▲網友把麥當勞買回家後聞到一股腳臭味，沒想到味道是來自用「再生紙」所做的杯架。（圖/Dcard）
貼文一出，網友紛紛回應「因為這個是為了環保用再生紙做的....雖然真的很臭」、「臭爆，上次找半天不知道是什麼，結果後來才發現是這個」、「我也是＝＝想說到底誰不洗腳啊，結果才發現是杯架在臭」、「這真的超臭......像腐爛的起司或是腳臭」、「我都叫他屎味杯架」、「用再生紙做的啦，但也很環保啊，買回家之後趕快拿去丟就好」、「星巴克的也是啊...上課一直聞到才發現是杯架」、「杯架都是再生紙做的喔，所以會臭很正常」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答
太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答
你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答

PK擂台

福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你覺得政府是否有替台灣發聲？

滿意
不滿意
0%100%
2021-04-15-2021-04-21

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
15.93%84.07%
2021-04-12-2021-04-18
即時
推薦閱讀