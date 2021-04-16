買麥當勞回家飄腳臭味！女抖原因臉綠 苦主秒懂：我也是
編輯中心/綜合報導
2021-04-16 07:12:36
我國速食店非常之多，但說到速食店，無不提到龍頭「麥當勞」，因其時不時推出的新菜單，以及別家都無法複製的「薯條風味」，深受不少民眾喜愛。不過，近日就有網友分享自己去買麥當勞回家之後，突然聞到一股「腳臭味」，其原因曝光後，釣出不少苦主。
原PO在「Dcard」貼文指出「近幾個月買麥當勞外帶回家吃，都會有很濃烈的腳臭味，一開始還以為是家人的腳臭，我就跟我哥說『你腳很臭欸，快點去洗腳啦』，但哥哥卻回我說『不是我啦！我才剛洗好澡欸』！」
「但過了一陣子，越吃腳臭味越重，我直接嗆我哥『欸真的很臭！是不是你沒洗腳』結果我哥露出滿臉問號的臉......直到後來才發現兇手是麥當勞的飲料杯架＝＝，而且之後每次買都有很濃烈的味道，之後都會跟麥當勞說我不要拿這個，超級臭」。
貼文一出，網友紛紛回應「因為這個是為了環保用再生紙做的....雖然真的很臭」、「臭爆，上次找半天不知道是什麼，結果後來才發現是這個」、「我也是＝＝想說到底誰不洗腳啊，結果才發現是杯架在臭」、「這真的超臭......像腐爛的起司或是腳臭」、「我都叫他屎味杯架」、「用再生紙做的啦，但也很環保啊，買回家之後趕快拿去丟就好」、「星巴克的也是啊...上課一直聞到才發現是杯架」、「杯架都是再生紙做的喔，所以會臭很正常」。（編輯：張嘉哲）