地段交通商圈綠地　國鉅富磅礡登場

由景程建設最新推出的國鉅富預售案，位在新莊頭前重劃區當中，最大的優勢在於交通便利，只要短短450公尺，大約步行6分鐘的時間，就可以抵達新北產業園區站，擁有環狀線和機捷雙捷運的優勢，只要一站就可以抵達台北車站，不到半個鐘頭時間就可以到桃園機場，更是新北市當中，唯一可以預辦登機的地方，進出國門輕鬆寫意。





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國鉅富位置三面臨路，被思源路、福德二街和福美街所包圍，走出家門，附近就有福美和福基兩大公園，一下樓就被綠地圍繞，再加上台64、台65兩條大動脈連通國一、國三；五股交流道近在咫尺，只要十分鐘車程，就可以經由忠孝橋進入台北市，抵達台北車站和轉運站，盡享交通便利。





除了位置和交通無可挑剔之外，便利的生活圈更是一大特色，只要走路十分鐘，就可以到鄰近的中原東路和化成路商圈，填飽飢腸轆轆的肚子；開車過幾個紅綠燈，家樂福和IKEA家飾可以滿足生活所需；附近的宏匯廣場更是新潮生活不可或缺的選擇。





▲擁有地段、交通、商圈、學區和綠地等優勢，在產品規劃方面，也看出建商的用心。（圖／資料照片）

國鉅富附近的i-Tower雲端科技大樓結合產專和商辦，再加上新北產業園區和新莊副都心的成立，新增大批居住需求，支撐附近新建案的房價；頭前國中和頭前國小都在附近，只要步行就可抵達，不僅受到新莊在地客戶的青睞，鄰近的三重、板橋和中永和的居民，也看好這裡的潛力，紛紛選擇落腳此地。





國鉅富擁有地段、交通、商圈、學區和綠地等優勢，在產品規劃方面，也看出建商的用心。考量電動車的發展已經是世界潮流，國鉅富在每個車位都預備線槽和套管的設計，並且連結個人電表，貼心的作法可以避免舊大樓之間，因為電費的計算產生紛爭，或是要加裝充電設備困難重重，這些難題都可以迎刃而解。





▲占地791坪，規劃興建一棟地上15層、地下4層的大樓，外觀呈現新古典主義樣貌。（圖／資料照片）

國鉅富標榜智能宅設計，進出大門一律採用人臉辨識；在大廳，人臉警報設備也會主動過濾閒雜人等，如果出現陌生臉孔，立即通知保全前往查察；進入電梯之後，也要掃臉才能按下住處的樓層；住家私人大門採用指紋辨識開門，就連住戶到信箱取信，也是用人臉辨識的方式，一點也不用擔心出門忘記帶鑰匙。





建商貼心為每個住戶設置ATS不斷電系統，一旦區域停電，還是讓住戶的冰箱持續供電，裡頭冷藏和冷凍的食物就不會因為斷電而腐敗；就連地下室也有WiFi訊號，重要電話絕不漏接；還有住戶專屬的APP，社區大小事不必公布在電梯裡，也能讓大家知曉。





▲標榜智能宅設計，進出大門一律採用人臉辨識；在大廳，人臉警報設備也會主動過濾閒雜人等。（圖／資料照片）

國鉅富占地791坪，規劃興建一棟地上15層、地下4層的大樓，外觀呈現新古典主義樣貌，一樓大廳挑高6米，共有155戶(含8店面)，車位158個，以兩房和三房為主，面積從19坪到30坪不等。每層有11戶，配置3部電梯，公設34.5%，管理費每坪70元。





為了讓年輕朋友也能買得起，2房最便宜898萬，加上車位也只要一千萬出頭；3房加車位大約1600–1700萬，建商銷售採取不二價，視樓層高低每坪48至49萬不等。



