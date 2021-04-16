接手花旗銀在台消金業務？星展銀態度轉趨開放
記者顏真真/台北報導
2021-04-16 12:13:48
美國花旗集團拋出震撼彈，將退出台灣在內的13個國家消費金融市場，聚焦企業金融業務，這也是繼2017年底澳盛銀出售消金業務給星展銀後，再度出現外商銀處份部分資產。不過，由於花旗消金業務包括信用卡及財富管理業務，其中信用卡發卡量超過280萬卡，財富管理高端客戶亦相當可觀，誰接手如同吃下「大補丸」，市占排名可望大躍進，市場更盛傳星展銀行可能接手擴大在台業務。對此，星展銀行態度從原本不評論，今（16）日則改口強調「抱持開放的態度」。
星展銀行為新加坡最大商業銀行，於1983年進入台灣市場，接手外銀消金業務也不是第一次，在2008年當時接手問題銀行寶華銀行，在2016年10月31日，星展集團就曾宣布以高於帳面價值約星幣1.1億元，折合新台幣約24億元，收購澳盛銀行在台灣、新加坡、香港、中華人民共和國及印尼等5大市場的個人金融與財富管理業務，在2017年12月9日，星展銀行（台灣）也正式受讓澳盛銀行（台灣）個人金融及財富管理業務移轉，進一步強化星展銀行在台灣消費金融市場的領先優勢。
根據金管會統計，截至2021年星展銀行信用卡流通卡數有60萬9813張，有效卡數32萬4047張，在台分行家數33家。由於花旗銀行信用卡數超過280萬張，分行家數多達45家，因此，市場點名星展銀行若接手花旗在台消金業務，在台業務可望進一步擴大。
不過，對此，星展銀行今日表示，目前並不清楚相關細節，也不方便評論。但在星展擁有消費金融業務的市場（包含印度、印尼、中國和台灣），若有適當的機會，星展抱持開放的態度。