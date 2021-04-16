特企／「台信心晴天」歡慶開工　22-35坪熱銷好評！

新北土城區具有板南線和未來萬大線雙捷運線交會的交通利多，與土城長庚醫院啟用，頂埔科技園區產業進駐等優勢，深受雙北購屋者青睞。





我是廣告 請繼續往下閱讀

看好本區發展潛力，在地深耕的台信建設機構－慶峰開發建設，以精準選地眼光與整合開發能力推出旗艦造鎮計劃，繼一期樂郡區、二期樂多區圓滿完銷後，台信樂晴市No.3－「台信心晴天」，以綠意環境與優質規劃，一推出即博得熱銷好評。





隨著銷售寫下亮眼佳績，於110年4月15日(星期四)上午吉時舉行開工動土祈福大典，由台信建設機構總裁陳新基親率台信建設、慶峰開發、達偉營造等長官同仁一同齊心祈祝奠基永固，工程順利圓滿。在虔敬隆重的典禮中，由培幼文教機構小朋友們專注演出的節目別出心裁且最受好評，為本次典禮增添喜慶光彩。





台信建設機構與培幼文教機構，即將於土城攜手打造「愛迪爾國際幼兒園」，將以專業優質、規劃完善的環境與課程，從教育扎根培育希望下一代。





「台信心晴天」與綠意樹海親密為鄰，同時近享清水家樂福商圈，近擁德霖科大生活圈，國道三號、65快速道路，雙北都會交通串連，北土城交流道＋捷運萬大線2期，發展可期。長庚醫療土城醫院，就近提供優質醫療照護，生活機能樣樣就近滿足，體現繁華與自然兼具的菁英生活學。





在規劃上，提供五年防水保固，並導入戴雲發Alfa Safe耐震系統工法，為您打造長住久安的安心家園。全室採用德國太格超耐磨木地板、林內廚具、AMICA洗烘碗機、TOTO衛浴、KLUDI龍頭、長庚生技諧振活化水處理器等加值配備。





延續台信建設機構一貫營造優質好宅的理念，用心於建築細節的講究與居家品質的提升，「台信心晴天」放大幸福的增值，讓家的夢想藍圖從這裡開始。



