特企／北桃第一讚　柱中柱耐震宅　庭院式2~3房夯

自新年以來，地牛翻身的消息不斷，今年2月份更傳出日本福島外海發生規模7.3級的地震。新聞中的畫面讓你也開始擔心家人的安危嗎？北桃成家第一讚-傳佳詠心，專利耐震工藝的建築結構，加上近距捷運棕線、鉻傳學府首席，天天都能隨享大同商圈、擁抱翠綠人文，絕對是北桃區域內成家首選。限量1樓庭院戶，2~3房的格局，是您坐擁悠閒與安心的成家首選





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「傳佳詠心」鄰近銘傳大學龜山校區，區域內包含了壽山、新路、自強以及龜山國小等在地校園；再往上一級有龜山國中、幸福國中等，高中職學校有壽山高中，成功工商。難能可貴的校園聚落，讓悠揚鐘聲成為生活中最雋永的特色。





大桃園地區正處於黃金建設期，除捷運綠線可串連機場捷運外，未來捷運棕線完工後，亦可順利串連機場捷運、台鐵捷運紅線，並串連台北捷運路網，成為北北桃生活圈最前站。同時與10分鐘交通網內，台鐵、公車與國道共構為四通八達的便捷生活。





長期深耕大桃園的「傳佳建設」把握銘傳學區內極佳地段優勢，為在地有心成家的民眾用心蓋好房。「傳佳詠心」禮聘台灣建築安全履歷協會戴雲發理事長，以Alfa Safe柱中柱耐震興建，將結構耐震韌性提高2倍。同時在防水方面更加提昇，室內3年/頂樓5年的防水保固，全心守護您與家人的幸福家園。





詠心，比你想的更用心

座落於銘傳大學旁的「傳佳詠心」，鄰近以中興路與后街舊市集為起源的「大同商圈」。除中興路傳統市場外，萬壽路頂好、全聯超市等皆可滿足日常採買需求，許多美味小吃，更是饕客們的最愛。此外，「傳佳詠心」導入飯店式管理，清朗的公共空間，不只為自己尋得一處寧靜時刻，更是私屬的書香園地。





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