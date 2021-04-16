高雄水情 陳其邁：5月底再無增加水源恐進入紅色警戒
記者郭凱杰／高雄報導
2021-04-16 15:35:28｜2021-04-16 15:59:09
全台水情拉警報，高雄市長陳其邁今（16）日出席社會局無障礙之家附設燕巢家園開幕活動表示，高雄和台南的水情現為橙燈，換句話，現在是採取減量供水部分，按照現有的進度，在五月底假如說沒有再增加更多的水源，整體供水就會有可能面臨到進入紅色警戒。
陳其邁表示，前(14日)天與蘇揆與經濟部水利署針對南部的水情，做一個綜合的判斷，台南一天的用水量大概90萬噸，高雄有130萬噸，那屏東因為它地下水源會比較豐富，台南的90萬噸裡面，50萬噸是曾文跟烏山頭水庫的水，40萬噸是用到南化水庫的水，南化水庫的水過去是從枯水期開始，就是從甲仙溪越域引水到南化水庫，但假如曾文水庫跟烏山頭水庫的水量又下降，那就會排擠到南化水庫供給高雄的水。
陳其邁認為，關於南部區域水源的調度，一方面必須增加更多的水源，讓高雄市的水源能夠自給自足，最壞的劇本，就是把原來的減量供水橙燈延到6月中，假如都沒有下雨情況之下，那進入紅色燈號的時候，可能台南及高雄地區，要再增加更多的水源來滿足民生跟工業的需求，到時就必須大量的增加地下水的水源，才不會像台中已經進入紅色警戒的狀態。
陳其邁也指出，市府昨天開抗旱會議，希望能再增加更多的水源，包括在高屏溪沿岸或者是相關水源豐富的地區能夠鑿井，可能是比較深的井來增加供水，另外一方面，就近不管是工業區或其他市區的部分，也必須增加地下水的增量、鑿井行為，這樣才能夠平安的在6月中到6月底，穩定高雄供水，所以這個是一個高難度的工作，不管是水公司、水利署或者是地方政府，都須通力合作。
陳其邁也說，他已請包括中油這些大型的這些有能力來增加水源的公司，必須先做好準備，因為假如是深水井它還有工程的試算，也要一個月、兩個月的時間，所以我們現在就要開始做最壞劇本的想定，那最重要的當然在民眾端的部分，希望確保民眾水龍頭打開還有水用。