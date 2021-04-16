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外傳520接閣揆　鄭文燦：是空穴來風！

記者李春台/綜合報導

2021-04-16 17:01:32

鄭文燦談接閣揆
▲對於520將接閣揆的傳言，鄭文燦表示這完全是「空穴來風」，他並強調目前是「One team, one goal」，希望外界的揣測應該適可而止。（圖／記者李春台攝，2021.04.16）
總統蔡英文今（16）日上午一早現身北港真武殿牌樓前迎接白沙屯媽祖鑾駕，並化身香燈腳和進香團一起遶境，蔡英文祈求媽祖能為台灣早日解旱，風調雨順、國泰民安。外傳520可能接任閣揆的桃園市長鄭文燦也陪蔡英文一起遶境。鄭文燦回到桃園在機場參加活動時受訪表示，這完全是「空穴來風」，他並強調目前是「One team, one goal」，希望外界的揣測應該適可而止。

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鄭文燦上午和蔡英文一同化身白沙屯媽祖香燈腳，與信眾一同遶境，中午就立馬趕回桃園繼續市政行程，下午參加「國際航空警察之友協會第一屆第一次會員大會」。會後受訪表示，之前北港朝天宮跟白沙屯的進香團事前就已經邀請他參加媽祖進香活動，剛好和今天總統的行程是同一個時間，總統一早先前往北港朝天宮主委家中致意，再參加白沙屯的進香團當香燈腳，他個人是因為廟方有提出邀請，所以特別安排了時間過去。

媒體問到，外傳520之後可能接任閣揆一事，他篤定回應表示，「沒有，這個是空穴來風。」鄭文燦表示，行政院長蘇貞昌帶領政府團隊做得很好，正在努力完成各種工作，現在需要的是「one team, one goal」，一個團隊一個目標努力往前走，「我想任何這種不必要的揣測，或不必要的劇本，應該可以適可而止。」

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