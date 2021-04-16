SBL／藍心湄領軍開唱　藝人齊赴高雄為九太加油

高雄九太科技隊初代球星「玉米」楊玉明，看到九太的受歡迎的新聞，隔洋從美國稍來祝福，身為高雄子弟的他，期待九太繼續帶起籃球熱，讓SBL重現榮光。楊玉明是九太科技隊在SBL元年的當家球星，也是中華隊的超級射手。
由於高雄九太球星受到在地球迷熱烈歡迎，特別於4月16日晚上7點在漢神巨蛋舉辦「SBL球星見面會」，球星于煥亞、蘇奕晉、吳曉謹、林任鴻、JC戰象都會出席，近距離與球迷接觸。
為了回饋社會，高雄九太邀請「口足畫家」楊恩典全家人及六龜育幼院師生約50人，17日入場觀戰為高雄九太加油，希望讓育幼院師生能夠感受到溫暖，傳遞正能量。
為了讓SBL球賽成為歡樂派對，鳳山園區現場還有文創「蛙抵市集」，包含輕食、甜點、特色美式餐車、風格飲食三輪車及文創手作等，多達40攤位，深受年輕族群喜愛，從花藝、金工、皮革、中西美食、甜點、特調飲品應有盡有，匯聚北中南文創品牌，像是多肉植物療癒魔力的Jingle 晴耕文創、Lulu姐非常雞凍雞腳凍、每日現做的古早味李董偶貴、南霸天臻藏鮮奶酪，數十個各地優質品牌攤商都在場外為球迷提供服務。
高雄九太科技隊上週舉辦現場抽獎活動，是觀眾期待的高潮，本週高雄九太科技隊將在17、18日出賽，同樣每場抽出Switch乙台、iPad乙台、鳳山運動中心陽光尊榮年會員乙名（價值12000元），，還有牛年套幣、精美電子錶、漢來福袋、九太福袋、九太戰象束口背袋、水壺包+運動毛巾+口罩+鄧麗君郵票、按摩棒、金虎爺筆記本、金虎爺冷水壺等多種獎品，現場還會限量發放300份雞排或珍奶，讓球迷「有吃又有拿」，盡情吶喊不怕沒力氣。
「高雄市民享有200元門票買一送一優惠」，只要出示身分證證明是高雄市民，就能夠享有門票買一送一的優惠。