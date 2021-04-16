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SBL／藍心湄領軍開唱　藝人齊赴高雄為九太加油

記者吳政紘/綜合報導

2021-04-16 17:55:10

▲藍心湄年前入院。（圖／翻攝藍心湄臉書）
▲藍心湄將為九太科技籃球隊開唱。（圖／翻攝藍心湄臉書）
SBL上周在鳳山體育館的賽事，在高雄球迷的力挺之下，進場高達12,963人次。本週是高雄九太科技隊本季在高雄最後賽程，17、18日都有多位藝人到現場支持，高雄九太出賽每場都將抽出Switch、iPad等獎項，兩天共送出超過400份獎品，期待延續上周的熱潮。

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高雄九太科技隊回到主場出賽，推出許多主場活動、群星閃耀，藍心湄、寶媽、王少偉、WISH朱宇謀、亞美將、王建復、金老佛爺17日都將特別抽空到高雄觀戰，超級當紅偶像歌手、新戲「神之鄉」男主角李玉璽則是18日開場時演唱，還有中南部當紅豪記唱片歌手如謝金晶、吳俊宏、董育君，以及時代唱片歌手張文綺、郭婷筠、杜忻恬、彭正、曾瑋等，一同帶動港都加油熱潮。

高雄九太科技隊初代球星「玉米」楊玉明，看到九太的受歡迎的新聞，隔洋從美國稍來祝福，身為高雄子弟的他，期待九太繼續帶起籃球熱，讓SBL重現榮光。楊玉明是九太科技隊在SBL元年的當家球星，也是中華隊的超級射手。

由於高雄九太球星受到在地球迷熱烈歡迎，特別於4月16日晚上7點在漢神巨蛋舉辦「SBL球星見面會」，球星于煥亞、蘇奕晉、吳曉謹、林任鴻、JC戰象都會出席，近距離與球迷接觸。

為了回饋社會，高雄九太邀請「口足畫家」楊恩典全家人及六龜育幼院師生約50人，17日入場觀戰為高雄九太加油，希望讓育幼院師生能夠感受到溫暖，傳遞正能量。

為了讓SBL球賽成為歡樂派對，鳳山園區現場還有文創「蛙抵市集」，包含輕食、甜點、特色美式餐車、風格飲食三輪車及文創手作等，多達40攤位，深受年輕族群喜愛，從花藝、金工、皮革、中西美食、甜點、特調飲品應有盡有，匯聚北中南文創品牌，像是多肉植物療癒魔力的Jingle 晴耕文創、Lulu姐非常雞凍雞腳凍、每日現做的古早味李董偶貴、南霸天臻藏鮮奶酪，數十個各地優質品牌攤商都在場外為球迷提供服務。

高雄九太科技隊上週舉辦現場抽獎活動，是觀眾期待的高潮，本週高雄九太科技隊將在17、18日出賽，同樣每場抽出Switch乙台、iPad乙台、鳳山運動中心陽光尊榮年會員乙名（價值12000元），，還有牛年套幣、精美電子錶、漢來福袋、九太福袋、九太戰象束口背袋、水壺包+運動毛巾+口罩+鄧麗君郵票、按摩棒、金虎爺筆記本、金虎爺冷水壺等多種獎品，現場還會限量發放300份雞排或珍奶，讓球迷「有吃又有拿」，盡情吶喊不怕沒力氣。

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