陶德團離台前會學者　交流雙邊關切議題

美國前參議員陶德（Chris Dodd）訪團中午離台前，上午在下榻飯店跟5名國際關係戰略學者舉行閉門會議；基於承諾不對外透露內容，與會學者黃介正表示，雙邊就彼此關切議題廣泛交換意見。





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上午閉門會議時間約一小時，與會人員包括美方訪團成員與美國在台協會台北辦事處長酈英傑（William Brent Christensen），台灣學者為前外交部長田弘茂、前國防部長楊念祖、國防安全研究院執行長林成蔚，國際戰略學者黃介正與賴怡忠。





針對陶德應拜登所託率非官方性質訪團抵台。台北醫學大學教授張國城今天受訪表示，陶德一行人是拜登親自指派，這點除與過去的美國訪團有極大差異外，也顯示拜登重視對台關係。





對於訪團行程緊湊，昨天拜會總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與跨黨派立委，並參加總統官邸晚宴。張國城說，美國歷任總統寫回憶錄時，都會提到與外國政要的交往經驗，而印象中蔡總統過去訪美時，不曾與拜登會面；因此，拜登可能透過陶德一行人訪台，近距離觀察台灣執政團隊。





張國城指出，陶德此行比2016年美國前總統川普當選時，致電總統蔡英文的作法更為細緻；畢竟，電話交談可能僅數分鐘，而陶德等人透過面對面會晤，對蔡總統及其他高階官員的觀察想必更為完整。





張國城說，美國顧慮中國對資深團訪台有所反應，因此以「非官方」性質來訪，是相當用心且高明作法。此外，陶德團訪台時機正逢共機增加擾台頻率之際，顯示美方非常在意中國對台的軍事威嚇，未來或許再有訪團來台，畢竟派團來台比發表挺台言論實際太多。





淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中觀察，訪團成員均熟悉兩岸議題及台灣事務，且陶德跟拜登多年的交情，讓他率團訪台更具代表性。





李大中說，拜登想藉陶德一行表達對台的支持，例如阿米塔吉與蔡總統見面時就說，美國不同政府、有時因不同原因支持台灣，但拜登心裡只有一個目的，「這個目的不是要惹怒誰，而是要支持台灣所打造的卓越民主制度能夠持續發展」。



