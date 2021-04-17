日媒：美日峰會文件將表明重視台海穩定

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朝日新聞今天報導，美中升高對立之際，日本到底該站在哪個位置，對日本形成考驗。
朝日新聞電子版報導，拜登（Joe Biden）與菅義偉預定台灣時間17日凌晨在白宮舉行會談，會談的重點在於如何因應中國崛起。
報導說，日方希望與美國一同確認為了實現「自由且開放的印度太平洋」構想，要加強美日同盟。美方則是期盼與同盟國及友好國家合作對付中國，想爭取日本的合作。
尤其，美方特別關注的是台灣海峽局勢。拜登與菅義偉舉行會談的成果將載入聯合文件，如果文件上明載台灣，將會是1969年以來美日兩國聯合發表的文件首次提起。
1969年美國總統尼克森與日本首相佐藤榮作舉行會談後的聯合聲明，曾提及台灣對日本安全的重要。1972年，日本與中國建交，與台灣斷交。
一名美國政府高官曾說，預料拜登與菅義偉在會談後的聯合文件，可能比照3月16日美日外交及國防部長安全保障協議委員會（2加2會談）的聯合聲明內容，出現「台灣海峽的和平與穩定」等字句。
這位美國官員強調，盼能維持台灣海峽的和平與穩定，維持現狀。
4月5日，日本執政黨自由民主黨（自民黨）外交部會議長、參議員佐藤正久在會議上強調說：「看到最近中國的舉動，心想，日本一定要與台灣更加強關係才行。他認為美日峰會聯合文件應觸及台灣。
日本外務省有官員表示，如果美日峰會的文件明載台灣，中國勢必強烈反彈，但如果文件沒觸及台灣，力道將不如3月16日美日2加2會談的聯合聲明，美國將認為日本立場倒退。（編輯：林憬屏）1100416