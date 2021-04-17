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憂過度仰賴晶片出口　彭博：台灣、南韓須留意「荷蘭病」

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-04-17 10:53:30

▲由於新冠疫情、全球晶片短缺，近日台灣、南韓對全球半導體的貢獻越來越受到外界關注。（示意圖／取自Pixabay）
▲由於新冠疫情、全球晶片短缺，近日台灣、南韓對全球半導體的貢獻越來越受到外界關注。（示意圖／取自Pixabay）
新冠疫情和全球晶片荒，讓台灣的半導體實力得到國際社會更多重視，被譽為護國神山的台積電，國際討論度也越發高漲。不過近日有外媒引述專家研究，提醒台灣、南韓等半導體製造大國，須留意「荷蘭病」(Dutch disease)的潛在危險，並注意產業的均衡發展。

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根據《彭博社》16日報導，全球最大的2個半導體製造國-台灣和南韓，由於對微型電子元件的依賴，在全球晶片危機中日益加深，因而顯出荷蘭病的初期症狀，報導並引述經濟學家格林(Rory Green)在研究報告中的論述，提到南韓和台灣的政治、經濟局勢，越來越與電子零件景氣循環連在一起，晶片價格將成為經常帳順差的一大驅動力。

「荷蘭病」一詞主要用於描述單一出口產業爆炸性成長，導致貨幣升值，削弱了其他產業的競爭力；此字源於1959年荷蘭發現格羅寧根(Groningen)天然氣田後，由於天然氣出口增加，荷蘭貨幣匯率隨之上升，帶動勞動者薪水上漲，導致生產成本大幅攀升，工業產品的國際競爭力急速下滑，製造業衰落並喪失競爭力。

報導也指出，晶片是南韓最大的出口商品，也協助南韓成為去年新冠疫情下，全球GDP降幅最小的國家之一，根據南韓國際貿易協會(KITA)估計，近年半導體占南韓科技業出口比重約5成，比2000年前後的30%還要高出許多。台灣方面，電子零組件銷售額在過去7年中，平均貢獻了3/4的出口成長，幾乎等於台灣去年經常帳順差的150%；且為了協助半導體產業度過這波旱情，台灣政府甚至已經開始限制民生用水。

雖然台灣與南韓對全球半導體產業的重要性不言可喻，但隨著世界經濟從低潮復甦，加上疫情使各國更認清晶片的價值，也使美國拜登政府有理由投入更多資源，在美國本土興建晶片生產設施，從而協助美國鞏固科技領先的地位。格林也預測晶片短缺可能延續數季，全球半導體需求將推升新台幣與韓元的匯價。

不過有關荷蘭病的隱憂，其實台灣近日就已有中央銀行理事示警，央行還為此出具長達18頁的報告，分析台灣總體經濟情勢與當年的「荷蘭病」現象並不相似，出口兩極化只是在全球疫情下出現的短期現象，並不代表台灣就會染上荷蘭病；至於未來如何避免，央行則建議傳產業可持續提升競爭力，以降低荷蘭病的疑慮。

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