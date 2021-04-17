本田萌萌─Honda e益新國際首引進，雙規格179萬、199萬起開始接單！
Carture 車勢文化
2021-04-17 13:55:20
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Honda在2017年法蘭克福車展，推出Urban EV Concept，預告將推出全新世代純電動車款，2019年日內瓦車展正式發表Honda e原型車，小巧復古造型，十分討喜，直到2020年8月市售版Honda e正式在日本公布售價，開始販售，歐洲也隨後開賣。
而益新國際在2021年初率先自德國引進台灣首輛Honda e，並開始著手認證工作，並在4月16日自辦的「Honda Day」中正式公布接單價格，將引進入門的 Honda e 與頂規 Honda e Advance 雙車型，接單價各為 179 萬起、199 萬起，現場展示的首輛車輛為頂規的Honda e Advance，參考德國市場價格，分別為33,850 歐元、38,000 歐元，引進台灣在加上各項稅金、規費與攤提認證費用後，益新國際的報價算是在合理範圍內。
Honda e動力來源為一具搭載於後軸的MCF5 永磁電動馬達，採後置後驅設定，在先前國外媒體的評價中，對其性能與操控都有不錯的評價，入門車型，動力輸出數據為，136hp/32.1kgm，0-100km/h起步加速成績為9秒，WLTP測試標準最大續航里程為220km；而高規的Honda e Advance，最大馬力提升至154hp，扭力則維持不變，0-1ookm/h起步加速成績進步到8.3秒，續航力則為210-220km，配置的電池為35.5 kWh之鋰離子電池組，歐洲公布之電能損耗數據為17.2 kWh/100km、相當於 5.81 km/kWh，極速皆為145km/h。
座艙中，最大的特色是由一組8.8吋數位儀錶與兩組12.3吋液晶螢幕，以及兩側6吋數位側後視鏡所組成的中控台，不同於一般雙螢幕只是增加辨識面積，Honda e的雙中控螢幕可各別顯示不同功能介面，首先駕駛可以依喜好或常用程式自訂快捷項目，而兩組螢幕還能獨立顯示充電情況、導航、藍牙、通訊、音樂等各種功能，如此一來不僅能同時辯讀更多資訊，也能讓副駕駛幫忙設定或觀看資訊。
比較值得一提的是，歐規Honda e目前採用歐洲慣用支援 Type 2(IEC 62196)的「CCS 2」充電孔規格，日規則是採SAE J1772 AC 交流電接孔、CHAdeMO DC 直流電快充接孔，皆非非臺灣市場慣用的 Type 1(SAE J1772)的「CCS 1」充電孔規格，因此，若要使用公用充電樁，或使用部分充電設備業者所設置的充電設備充電，都必須使用轉接頭才能進行充電，便利性略受影響。
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