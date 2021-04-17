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新增2名境外移入確診新冠肺炎　皆從印度入境

記者許家禎／台北報導

2021-04-17 14:04:15｜2021-04-17 14:07:46

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（10）日出席臨時記者會，說明相關防疫作為。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（17）日出席臨時記者會，說明相關防疫作為。（圖／指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增2例境外移入COVID-19確定病例（案1072及1073），均為印度籍，分別為30多歲及20多歲男性，今年3月30日來台就學，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫至4月13日，期間均無症狀。

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指揮中心表示，2名個案4月14日各自經校方安排至醫院進行檢疫期滿後採檢，於今日確診(案1072之Ct值33，住院後採檢核酸檢測陰性，血清總抗體陽性；案1073之Ct值29，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。2名個案檢疫期間未與他人接觸，就醫採檢時接觸之相關人員皆有適當防護，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計198,711例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含197,018例排除)，其中1,072例確診，分別為956例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中11人死亡、1,033人解除隔離、28人住院隔離中。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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