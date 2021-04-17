林佳龍回鍋選市長？蔡其昌、何欣純：黨中央推出合適人選

交通部長林佳龍將在4月20日卸職，各界關心他是否會回鍋參選下屆台中市長？也被認為是2022台中市長熱門人選的立法院副院長蔡其昌及立委何欣純今（17）日都稱讚林佳龍是優秀的人才，但市長選舉部份，相信黨中央會推出最合適的人選。





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蔡其昌今天與立委、市議員多人一同恭迎大甲鎮瀾宮媽祖回鑾。被媒體問到林佳龍辭職回台中的看法，蔡其昌表示，林佳龍是非常優秀人選，而現階段他將把立法院副院長角色扮演好。蔡其昌也認為，選舉是明年的事，民進黨黨中央將會徵詢各方意見，推出讓最合適的候選人服務台中市民。





立委何欣純表示，相信民進黨中央會有全盤考量，會有最好的決定推出最強人選，這個最強的人選第一條件是要讓台中更進步、更好，第二條件是要能夠勝選，不管林佳龍下一步的決定如何，應尊重他個人意願及生涯規劃。





莊競程說，民進黨是非常團結的政黨，一定會推派出最好的人選，蔡其昌與林佳龍對大台中的建設，大家有目共睹，最後出線者將獲得黨的全力支持。





陳柏惟也說，有初選才有競爭，無論是誰參選，台中民眾一定都希望能夠找一位真心為地方打拚、服務的市長，有能力的人不管在什麼位置都能扮演好他的角色。





蔡其昌今天與立委莊競程、陳柏惟，台中市議員陳世凱、黃守達、施志昌、楊典忠、林祈烽、江肇國、王立任、林德宇等人一同恭迎大甲鎮瀾宮媽祖回鑾，於大肚分駐所前接駕大甲媽祖並徒步行腳，誠心祈求媽祖保佑，讓台灣天降甘霖。





蔡其昌表示，媽祖是台灣人民重要的信仰，當務之急是期盼媽祖保佑台灣，讓老天爺趕緊下雨，解決旱情，讓台灣人民免於限水之苦。





莊競程說，這是第二回與蔡其昌一同參與大甲媽祖遶境盛事，現場依舊滿滿的人潮，媽祖的信仰力量令人敬佩，我們祈求媽祖賜福，讓世界疫情順利平息，為台灣早日帶來降雨解決水情危機。





陳柏惟也提到，很高興能與蔡其昌一同迎接媽祖繞境，除了是對地方盛事的重視，也期盼媽祖保佑天降甘霖，祈求台灣平安！



